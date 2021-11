L’affaire des drones des États-Unis est en bonne voie ! Va bientôt au DAC : officiel

Après avoir réglé toutes les questions, la prochaine étape consiste à soumettre la proposition de 3 milliards de dollars au CAD pour approbation. (Image représentative)

Après une longue attente, le processus d’achat des meilleurs drones au monde en provenance des États-Unis a commencé et il sera bientôt soumis au Defense Acquisition Council (DAC) pour approbation.

Répondant aux demandes des médias mardi, le vice-chef d’état-major de la marine, le vice-amiral SN Ghormade, a déclaré : « Le processus pour les drones a commencé et il devrait bientôt être transmis au DAC. »

Lundi 15 novembre 2021, la proposition d’obtenir 30 drones des États-Unis a été présentée devant le Defense Procurement Board (DPB) en présence de toutes les parties prenantes. « Avant que la proposition ne soit transmise au CAD (les dates n’ont pas encore été décidées), certains problèmes ont été soulevés et devraient être résolus bientôt », a expliqué une source à Financial Express Online.

Après avoir réglé toutes les questions, la prochaine étape consiste à soumettre la proposition de 3 milliards de dollars au CAD pour approbation.

La réunion du CAD dirigée par le ministre de la Défense Rajnath Singh sera informée de cet accord et une fois qu’il aura obtenu un hochement de tête, cette proposition sera envoyée au Comité du Cabinet sur la sécurité dirigé par le Premier ministre Narendra Modi.

Ces 30 drones ne passeront par la route du gouvernement à gouvernement et les ventes militaires étrangères (FMS), qu’après que l’Inde aura envoyé une demande formelle au gouvernement des États-Unis pour obtenir ces drones de General Atomics, basé aux États-Unis.

Selon des sources, « le plan est de finaliser l’accord sur les drones avant la clôture de l’exercice. En outre, il est prévu de déplacer les dates de la prochaine série de dialogues ministériels 2+2 Inde-États-Unis au début de l’année prochaine. » Les dates de la prochaine série de pourparlers au niveau ministériel entre l’Inde et les États-Unis n’ont pas encore été annoncées officiellement. Jusqu’à présent, les pourparlers devraient avoir lieu fin novembre ou début décembre.

Comme cela a été rapporté plus tôt par Financial Express Online, chaque service disposera de dix drones chacun avec des charges utiles et des capteurs différents qui ont été identifiés par une équipe spéciale qui a parcouru le monde pour identifier les meilleurs capteurs et cellules.

L’année dernière, la marine indienne avait exploité un modèle de pré-production du drone qu’elle avait loué à la société américaine General Atomics. Et dans le communiqué de presse annuel de l’année dernière, le chef de la marine avait déclaré que ce qui arriverait finalement une fois la commande passée, serait des UAV plus puissants dotés de capacités ASW sous-marines. La marine indienne est le service principal pour l’achat de ces drones.

