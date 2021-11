L’affaire du « cartel des ordures » se termine sans amende une décennie plus tard

02/11/2021 à 07:46 CET

David Page

La Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC) échoue à nouveau dans sa tentative d’infliger une amende historique à une cinquantaine d’entreprises et d’employeurs accusé de distribuer les marchés publics de déchets et de nettoyage pendant des années, comme le rapporte El Periódico de España.

Deux fois le corps a essayé au cours de la dernière décennie et pour deux fois la justice a renversé les processus, non pas parce que ces mauvaises pratiques sont considérées comme non prouvées, mais en raison d’une grave erreur de stratégie et de forme commise dans le passé par la CNMC dans l’élaboration du dossier.

La Cour suprême est sur le point d’annuler définitivement l’ensemble de la procédure, confirmant les arrêts de la Haute Cour nationale d’avril dernier qui ont annulé la réouverture du processus par la CNMC et qui ont rejeté la demande de l’organe de ré-ouvrir le dossier contre ceux 51 entreprises, connues à cette époque sous le nom de « cartel poubelle & rdquor;.

La dernière astuce dont disposait la CNMC pour poursuivre le processus était d’arrêter l’annulation de la Cour nationale en présentant des recours devant la Cour suprême contre chacun des neuf jugements qui ont motivé les entreprises et les employeurs instruits. La Haute Cour a déjà rejeté deux pourvois en cassation et les services juridiques de la CNMC supposent que bientôt va également admettre les sept autres, étant donné qu’ils sont identiques, selon des sources qui participent directement au processus confirment à El Periódico de España.

Une fois que la Cour suprême se prononcera de manière imminente sur tous les appels en instance, la CNMC devra exécuter les peines et engager la procédure disciplinaire ouverte. Avec ça, ce sera dossier définitif à une affaire qui a accumulé des enquêtes et des poursuites dans différentes instances pendant près d’une décennie et qui se terminera sans l’imposition de sanctions.

Dix ans de recherche

L’ancienne Commission nationale de la concurrence (CNC) a ouvert des enquêtes préliminaires en 2012 pour clarifier un scandale présumé impliquant la distribution d’appels d’offres publics et de contrats privés dans le secteur des déchets urbains et du nettoyage. Le CNC a lui-même approuvé l’ouverture d’un dossier de sanction en juillet 2013, trois mois seulement avant de disparaître pour rejoindre la toute nouvelle CNMC d’alors, qui a hérité de la procédure et a poursuivi l’enquête pendant près de deux ans encore.

En 2015, la CNMC a infligé une amende historique à une cinquantaine d’entreprises et associations professionnelles pour 98,2 millions d’euros. Parmi les personnes sanctionnées figuraient des filiales de plusieurs grands groupes de construction et de services du pays, comme FCC, Ferrovial, ACS ou Sacyr, qui représentaient l’essentiel du montant des sanctions. Ce fut un véritable bouleversement pour l’ensemble de l’industrie.

La CNMC a considéré qu’elle était un «pratique concertée mondiale& rdquor; d’entreprises de nettoyage urbain, de déchets industriels et de récupération de papiers et cartons afin de ne pas voler des clients ou distribuer de nouveaux clients potentiels ; distribuer des appels d’offres publics en acceptant des offres ou en ne concourant pas dans certains appels d’offres puis en sous-traitant les uns aux autres ; pour échanger des informations sensibles sur les prix et les entreprises & mldr;

Les entreprises ont fait appel et la Cour nationale a annulé les amendes, mais sans entrer dans le fond de l’affaire ni remettre en cause l’existence des pratiques illégales, mais uniquement parce que la CNMC a commis une erreur et a traité l’affaire comme une « infraction unique et continue & rdquor ; de toutes les entreprises. C’est-à-dire que la concurrence a abordé le dossier comme s’il s’agissait d’un seul complot, mais l’audience n’a pas considéré l’interconnexion entre toutes les entreprises prouvée. Les pratiques de toutes les entreprises peuvent être similaires, mais certaines n’ont jamais été liées les unes aux autres.

La juridiction nationale « n’examine pas si le comportement du requérant dans le secteur précité et dans l’aire géographique précitée peut être répréhensible du point de vue des règles de concurrence, mais plutôt si un tel comportement relève ou non d’une même infraction. & rdquor;, a été inclus dans l’une des dizaines de phrases avec lesquelles il a annulé les sanctions.

La justice a déjà parlé

Profitant du fait que les objections de l’Audience étaient de forme et non de fond, la CNMC est revenue à la charge et a lancé en 2018 un nouveau dossier de sanction contre le « cartel poubelle ». Pour surmonter les réticences de la justice, ce que Competencia a fait a été d’enquêter individuellement sur les infractions possibles qui n’avaient pas encore prescrit, et non comme un seul complot. Diverses sources soulignent que le nouveau dossier – qui était pratiquement prêt pour l’approbation définitive en attendant que les tribunaux tranchent les nouvelles ressources des entreprises – allait être réglé avec un amende de nouveau millionnaire.

Mais ce dossier va finalement rester dans le tiroir dans lequel il est conservé depuis quelques années. La Cour nationale, d’abord, et la Cour suprême, maintenant, ont donné leur accord avec les entreprises dans leur demande d’annulation de la réouverture du dossier car il s’agissait d’une tentative de la CNMC d’enquêter et de sanctionner les mêmes faits que dans le premier processus, ce qui la justice a déjà annulé.

Sept entreprises -dont Valoryza (Sacyr), Cespa (filiale de Ferrovial jusqu’à l’été dernier) ou Urbaser (d’ACS jusqu’en 2017, après la première sanction) – et deux associations professionnelles ont plaidé avec succès devant les tribunaux qu’elles n’étaient pas Vous pouvez déposer deux fois pour les mêmes mauvaises pratiques. Ainsi l’affaire ouverte, annulée, rouverte et à nouveau annulée sera définitivement classé et fermé.