L’affaire du retour de Reinier Jesus en Castille

À l’approche du mercato hivernal et de la fin présumée du prêt raté de Reinier Jesus au Borussia Dortmund, on peut fantasmer sur une réalité alternative. Celui où le bon début de vie du Brésilien dans la réserve (où il a marqué 2 buts en trois matches) a convaincu le club de le garder près de lui au lieu de le prêter. Où Reinier fournit une puissance supplémentaire à la poussée de Raul vers les séries éliminatoires de la saison dernière et où le joueur de 19 ans aurait été à Valdebebas lorsque Zinedine Zidane se tournait vers Castilla pour couvrir une crise de blessures plus tôt cette année.

Le recul est une chose merveilleuse. Cependant, il n’était pas nécessaire d’être clairvoyant pour voir le prêt de Reinier se dérouler comme il l’a fait. En ce qui concerne les prêts du Real Madrid, le succès est l’exception plutôt que la règle. Javi Sanchez, Jorge de Frutos, Borja Mayoral, Andriy Lunin et Take Kubo ne sont que quelques-uns des noms prometteurs qui ont subi des périodes de prêt tout aussi médiocres loin du club avec beaucoup plus de déchets dans l’histoire récente des Blancs. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles les mouvements de prêt échouent – un sujet dont je suis sûr que le podcast Loan Tracker couvre beaucoup mieux que cet article ne le fera – et cela reflète rarement le potentiel ou la qualité d’un joueur. À mes yeux, le Real Madrid est souvent coupable d’accorder trop d’importance aux minutes de première division au détriment de la forme et de l’élan potentiels.

Reinier Jesus était en Europe quelques mois seulement avant d’être expédié à Dortmund. Ni le club espagnol ni le club allemand ne savaient vraiment ce que le jeune allait apporter à l’une des meilleures ligues de vol au monde ni comment il s’adapterait à un nouveau continent et à un nouveau style de vie. Il n’est pas non plus surprenant que les équipes de première division prêtent des joueurs avec leurs propres priorités et objectifs, qui souvent ne correspondent pas à ce que le Real Madrid propose aux joueurs. Dortmund n’a aucune incitation à développer Reinier à moins qu’il ne fasse une différence instantanée dans leur fortune, ce que le Real Madrid ne s’attend clairement pas à ce qu’il soit capable de le faire en le prêtant en premier lieu.

Nous arrivons maintenant à un point où le stock du Brésilien est à son plus bas niveau. Il est peu probable que le club récupère les 30 millions qui ont été dépensés pour l’amener en Espagne en premier lieu et aura probablement du mal à trouver de nombreux prétendants, même pour une période de prêt. Qu’il y ait une vision à long terme pour Jésus, ce n’est toujours ni ici ni là-bas, le club sera probablement coincé avec lui lorsqu’il s’échappera d’Allemagne et, peut-être, la meilleure option sur la table est un retour en Castille.

Raul’s Castilla a un exemple de manuel d’une saison moyenne. Assis au 10e rang du classement des 20 équipes, les réservistes n’ont pas eu la ruse et l’exubérance qui ont fait d’eux une telle force la saison dernière. La décision de garder de nombreux piliers de l’année dernière a parfois aidé l’équipe senior cette année, mais a largement ressemblé à un obstacle pour les réserves. À l’exception de Sergio Arribas, la colonne vertébrale de cette équipe semble rassis et prête pour un nouveau défi. Le club n’a rien à perdre et tout à gagner en jetant Reinier Jesus dans le mix et en espérant qu’il retrouve cette étincelle qu’il a montrée lors de son arrivée il y a deux ans.

À son meilleur, l’ancien Flamengo était le meilleur Brésilien à jouer pour Castilla, un fait qu’il a clairement indiqué dès le départ. Il était physique, direct et efficace devant le but. Il a pris la troisième division espagnole complètement dans la foulée, ce qui est un exploit très impressionnant compte tenu du nombre d’autres grands joueurs qui ont eu du mal au départ. On pourrait soutenir que Jésus serait difficile à accueillir et étoufferait le développement des autres jeunes. À cela, je dirais que le club a étouffé le développement de la génération de stars des moins de 19 ans de la saison dernière en gardant Arribas, Blanco et Miguel et en jetant Reinier dans ce mélange ne va pas changer grand-chose en termes de développement ce saison.

En ce qui concerne l’ajustement potentiel, Raul a retiré beaucoup de joie des joueurs physiquement dominants à l’avant et, bien que ce ne soit pas la position de Reinier par métier, il a les compétences pour tirer un peu de joie de cette position. Une telle décision éliminerait Juan Latasa de l’alignement et, bien que non mérité, ce serait un sacrifice digne si Jésus pouvait revenir en forme et aider Arribas à sauver cette saison.

Pour Reinier, sa confiance est sans aucun doute faible et un retour en territoire familier pourrait lui faire du bien. Il y a beaucoup de stars capables dans les réserves pour l’aider à retrouver sa meilleure forme et la question sera simplement de savoir si le Brésilien peut mettre son sort en Allemagne derrière lui et recommencer.