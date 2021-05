L’affaire Epic / Apple révèle des magasins d’applications creux tvOS et watchOS

Au fil de l’affaire Epic, nous avons appris plus de détails sur les discussions internes au sein de l’entreprise Apple. Avec le témoignage de Trystan Kosmynka, l’un des responsables de l’App Store, vendredi, nous avons pu en savoir plus sur les chiffres de l’App Store et nous pouvons dire que l’iPhone App Store est le seul grand succès d’Apple, voici pourquoi.

Sans entrer dans le sujet de cette affaire judiciaire, il est fascinant d’en savoir plus sur les numéros d’App Store d’Apple. Alors que plus de 500 personnes examinent 100000 applications par semaine, nous avons appris que la majorité des applications examinées sont des applications iPhone.

En analysant les chiffres de la semaine du 16 novembre 2019, il y a une grande différence entre les chiffres iOS et les chiffres tvOS et macOS:

58875 applications iPhone ont été soumises, 15069 étaient de nouvelles applications 681 applications Mac ont été soumises, 152 étaient de nouvelles applications 142 applications Apple TV ont été soumises, 27 étaient de nouvelles applications

Seules 73 nouvelles applications pour watchOS ont été soumises cette semaine, par exemple, ce qui montre qu’à part l’App Store iPhone et iPad, il n’y a pas grand chose à trouver sur les autres magasins Apple.

Selon ces chiffres partagés par Apple dans ce cas, en 2019, il y avait 10 009 applications tvOS disponibles et 27240 applications macOS disponibles dans ses magasins, tandis que plus d’un million d’applications étaient disponibles sur l’App Store iPhone / iPad.

Ces chiffres signifient au moins deux choses: l’iPhone est le plus gros succès d’Apple et les développeurs ne sont pas disposés à créer des applications pour tvOS et watchOS.

Qu’est-il arrivé à tvOS et watchOS App Stores?

Lorsque Apple a lancé l’Apple TV de quatrième génération et son App Store, c’était l’occasion pour l’entreprise de promouvoir l’Apple TV en tant que console. Le problème était certaines limitations imposées par l’entreprise aux développeurs. Voici ce qu’Apple exigeait des développeurs en 2015:

Configuration requise pour les jeux prenant en charge les contrôleurs de jeu Apple a créé des exigences spécifiques que vous devez suivre pour tout jeu prenant en charge les contrôleurs de jeu. Ces exigences visent à garantir que les jeux sont toujours jouables. Votre jeu doit prendre en charge la télécommande Apple TV. Votre jeu peut ne pas nécessiter l’utilisation d’un contrôleur. Les jeux tvOS qui prennent en charge les contrôleurs doivent prendre en charge la disposition de contrôle étendue. Tous les contrôleurs pour tvOS sont des contrôleurs étendus non conformes. Les jeux doivent être jouables à l’aide de contrôleurs autonomes. Si vous prenez en charge une manette étendue, le jeu doit être jouable uniquement avec cette manette. Vous devez prendre en charge le bouton de pause. Tous les contrôleurs incluent un bouton de pause. Lorsque le jeu est actif, le fait d’appuyer sur le bouton pause devrait interrompre le jeu. Lorsque le jeu n’est pas en cours de lecture, par exemple lorsque vous êtes sur un écran de menu, le bouton de pause passe à un écran de contenu précédent.

Cela a changé un an plus tard, mais comme l’Apple TV n’a jamais été un succès, les développeurs n’ont probablement tout simplement pas pensé que cela valait la peine de créer une application complète pour le décodeur d’Apple.

Dans le cas de l’Apple Watch, les développeurs disent généralement que le SDK WatchKit est limité et que de nombreuses applications Apple Watch natives utilisent des API privées auxquelles d’autres applications ne peuvent pas accéder pour offrir la même expérience. Au fil des ans, Apple a amélioré l’expérience de développement pour watchOS, mais de nombreux développeurs qui pariaient sur la plate-forme à ses débuts, ne se développent plus jamais pour la Watch.

En 2018, par exemple, Instagram était l’une des nombreuses applications qui ont été retirées de l’App Store d’Apple Watch, car Apple avait besoin d’applications natives dans les mises à jour:

«L’application Apple Watch d’Instagram a été l’une des premières applications de réseau social à faire ses débuts dans les premiers jours de watchOS (..) mais l’application n’a pas été mise à jour depuis des années pour profiter des fonctionnalités actuelles. Par exemple, l’application ne fonctionnait pas sur Wi-Fi ou LTE malgré que Apple Watch ait la possibilité de charger des applications sans iPhone à proximité, et Instagram n’a jamais ajouté de fonctionnalités de messagerie malgré le propriétaire Facebook offrant la prise en charge de Messenger sur Apple Watch. Au lieu de cela, Instagram rejoint le cimetière en expansion des applications Apple Watch abandonnées, qui comprend déjà Slack, Whole Foods, eBay, Amazon et Google Maps. Le fabricant de thermostat intelligent ecobee a également récemment sorti son application Apple Watch, mais a annoncé le retour d’une nouvelle version dans une future mise à jour. “

À partir de 2021, Spotify est l’une des rares applications à revenir sur le Watch App Store, mais elle est toujours moins efficace que l’application Apple Music Watch.

Emballer

L’affaire Epic vs Apple suivra pendant encore deux semaines, car nous prévoyons d’en savoir plus sur la structure d’Apple. Il est également intéressant de voir les efforts de l’entreprise au cours des trois dernières années pour inciter les développeurs à continuer à créer des applications dans tous ses Apple Store.

C’est également en 2019, à la WWDC, que la société a présenté le projet Catalyst pour aider les développeurs à rendre leurs applications iOS compatibles avec le Mac. Depuis lors, Apple a publié plus d’API Apple Watch pour les développeurs ainsi que la possibilité de créer ses propres visages de montre personnalisés – bien que toujours limités.

