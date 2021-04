L’affaire Epic vs Apple est en pause en Australie, l’accent est mis sur l’essai américain

La saga Epic Games vs Apple se poursuit aujourd’hui avec la nouvelle qu’un juge australien a décidé de suspendre temporairement l’affaire dans le pays alors que le procès se profile pour le procès américain. La décision intervient après qu’Apple a demandé une suspension permanente de l’affaire australienne.

Hier encore, Apple et Epic ont tous deux partagé plus de détails sur les raisons pour lesquelles ils pensent que l’autre a tort alors qu’ils ont rendu public leurs constatations de fait et leurs conclusions avant le procès américain. Apple a déclaré qu’Epic préparait son plan média «Project Liberty» depuis 2019 sur la façon de présenter Apple «comme le méchant» et de contourner l’App Store avec Fortnite. Et Epic a accusé Apple d’utiliser la sécurité des applications comme un «prétexte» pour sa commission et de permettre la fraude.

Alors que la principale affaire américaine déposée par Epic contre Apple en Californie devrait être jugée en mai, un juge australien a rendu une décision dans l’affaire parallèle Down Under (via Gizmodo AU).

Dans la procédure Australian Epic vs Apple en mars, Apple a fait pression sur le juge Perram pour qu’il accorde «une suspension permanente de cette affaire en Australie».

Cela permettrait essentiellement à Apple d’empêcher l’affaire de se poursuivre devant un tribunal australien au motif qu’Epic a accepté de ne plaider qu’en Californie. Apple a fait valoir que l’affaire entre Apple et Epic aux États-Unis était si similaire à celle en Australie qu’elle devrait être réglée dans la juridiction d’origine qui avait été convenue.

Epic a fait valoir que l’affaire australienne devrait continuer à dire que “une réparation est demandée en vertu de la loi sur la concurrence en vertu du droit australien de la consommation sous une forme qui ne serait en aucun cas disponible en Californie.”

Aujourd’hui, le juge Perram a rendu sa décision qui constituait un terrain d’entente entre ce qu’Apple et Epic demandaient. Essentiellement, les tribunaux australiens mettront une pause de trois mois sur l’affaire tout en surveillant de près ce qui se passe dans le procès américain.

Il a ordonné que l’affaire soit suspendue temporairement pour une période de trois mois. Si Epic n’entame pas de poursuite aux États-Unis pour violation de la loi australienne sur la consommation dans les trois mois, l’affaire sera suspendue définitivement. Le juge Perram a également ordonné que si Epic poursuit cette affaire aux États-Unis, la procédure continuera d’être suspendue mais pourra être renvoyée devant les tribunaux australiens si le tribunal californien refusait de statuer sur ces allégations.

Le procès américain pourrait commencer dès le 3 mai devant le tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Californie.

