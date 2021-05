L’affaire épique commence; Google sape l’argument clé d’Apple

Le jour où l’affaire Apple / Epic commence, un ingénieur principal de Google a utilisé un article de blog pour saper un élément clé de la défense antitrust de la société Cupertino.

Apple nie que l’App Store iOS équivaut à un monopole, pour deux raisons. Tout d’abord, il indique que les développeurs peuvent créer des applications pour d’autres plates-formes, comme Android et les consoles de jeux. Deuxièmement, il soutient que ceux qui souhaitent toucher les utilisateurs d’iPhone peuvent simplement créer des applications Web. C’est cette dernière affirmation qui a été critiquée …

Alex Russell de Google est le responsable des normes Web de Chrome et affirme que les applications Web ne peuvent pas fournir les performances requises sur les iPhones. La raison en est qu’Apple oblige tous les navigateurs à utiliser WebKit, ce qui est à la fois obsolète et sous-alimenté.

Le navigateur iOS (Safari) et le moteur (WebKit) d’Apple sont uniquement sous-alimentés. Des retards constants dans la livraison de fonctionnalités importantes garantissent que le Web ne peut jamais être une alternative crédible à ses outils propriétaires et à l’App Store.

Il dit que dans de nombreux cas, Safari n’est pas seulement incompatible avec d’autres navigateurs, c’est faux – il n’est pas conforme aux normes Web convenues. Dans d’autres cas, Apple prend en charge les nouvelles fonctionnalités, mais pas très bien.

Conformément aux données des tests de la plate-forme Web, Chromium et Firefox implémentent davantage de fonctionnalités et les mettent sur le marché de manière plus régulière. À partir de ces données, nous voyons qu’iOS est la mise en œuvre la moins complète et la moins compétitive de la plate-forme Web, et l’écart se creuse. Au moment de la dernière exécution de Confluence, l’écart s’étalait à près de 1000 API, doublant depuis 2016 […]

Dans presque tous les domaines, la mise en œuvre de faible qualité par Apple des fonctionnalités déjà prises en charge par WebKit nécessite des solutions de contournement. Les développeurs n’auraient pas besoin de trouver et de résoudre ces problèmes dans Firefox (Gecko) ou Chrome / Edge / Brave / Samsung Internet (Blink). Cela ajoute aux frais de développement pour iOS […]

Supposons qu’Apple ait implémenté WebRTC et l’API Gamepad en temps opportun. Qui peut dire si la révolution du streaming de jeux en cours aurait pu se produire plus tôt? Il est possible qu’Amazon Luna, NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia et Microsoft xCloud aient été construits des années plus tôt.

Il est également possible que les API fournies sur toutes les autres plates-formes, mais pas encore disponibles sur aucun navigateur iOS (car Apple), puissent détenir la clé pour déverrouiller des catégories entières d’expériences sur le Web.