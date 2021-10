L’affaire iRobot est de retour : ce robot aspirateur Roomba e5154 ne vous coûtera que 300 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Pour préserver la santé de notre famille et aussi de nos animaux de compagnie, il est essentiel d’avoir une maison propre, en particulier ces sols pleins de poussière et de saletés diverses que nous apportons habituellement de la rue sans nous en rendre compte et qui sont nocifs pour la santé de tous. .

Et il est conseillé de balayer notre sol plusieurs fois par jour pour qu’il soit totalement propre, et parfois par manque de temps on ne le fait pas, donc s’entourer d’un bon aspirateur robot est la meilleure option si on veut faire mieux utilisation de notre temps libre tandis qu’une machine laisse nos sols totalement propres et brillants.

Et maintenant il n’est plus nécessaire que vous investissiez une grosse somme économique, car le Roomba e5154 est en vente à seulement 299 euros sur Amazon, une offre à durée limitée dans laquelle vous économisez 25,90 euros par rapport à son prix indiqué précédemment.

Ce robot aspirateur laissera vos sols parfaitement propres pour seulement 299 euros

Ce robot aspirateur Roomba e5154 à 299 euros en offre peut être reçu avec une livraison totalement gratuite dans les prochains jours, et grâce à sa technologie vous pouvez laisser tous les sols de votre maison totalement propres.

Grâce à ses capteurs intelligents, ce robot aspirateur attrape non seulement la poussière et la saleté, mais aussi les poils d’animaux. Et c’est que les poils d’animaux sont extrêmement difficiles à nettoyer mais grâce à cet aspirateur robot, nous pouvons l’oublier.

Grâce à l’inclusion de deux brosses en caoutchouc multi-surfaces Grâce à sa grande puissance d’aspiration, il parvient à extraire et aspirer toutes les saletés, tandis que si ses capteurs constatent qu’une surface est particulièrement sale, il repassera dessus jusqu’à ce qu’elle soit propre.

Comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant une excellente opportunité de rendre notre maison beaucoup plus intelligente au service du consommateur avec un aspirateur robot qui quittera nos sols comme au premier jour.

