L’affaire Kitchen, gelée pendant deux mois à cause d’une erreur informatique

30/12/2021 à 07:55 CET

Ton Calleja

Un problème technique dans le système informatique qui utilise le Audience nationale Le traitement des recours déposés par les parties dans l’affaire Kitchen contre la décision du juge Manuel García Castellón de poursuivre, entre autres, est suspendu depuis deux mois. à l’ancien ministre Jorge Fernandez Diaz et son numéro deux, Francisco Martínez, pour avoir espionné l’ancien trésorier du PP Luis Bárcenas, tel qu’enregistré dans une procédure d’ordonnance du 28 décembre de la Cour centrale d’instruction numéro 6, à laquelle El Periódico de España a eu accès.

« Ayant détecté un problème technique dans le traitement de l’application Minerva qui empêche l’exécution informatisée du processus d’ouverture des recours, veuillez informer les parties dans cette pièce séparée, que Ledit incident est actuellement en attente de résolution après avoir été rapidement informé aux services informatiques » explique la communication.

Le tribunal a communiqué à l’équipe informatique qui est en charge de la maintenance du système Minerva, explique la diligence, « le caractère urgent de résoudre le problème » de sa part.Dommages graves que le retard dans le traitement des recours peut causer dans le déroulement de la procédure et son élévation correspondante à la Chambre criminelle de cette Cour nationale ».

29 juillet

Le 29 juillet, le juge García Castellón a proposé de siéger sur le banc au sommet du ministère de l’Intérieur du gouvernement de Mariano Rajoy, pour les allégations d’espionnage et de vol de documents de Bárcenas en 2013 et 2014, qui à ce moment-là il a menacé de tirer la couverture et de reconnaître l’existence d’une boîte B Dont certains chefs d’accusation du PP ont été inculpés en noir, parmi lesquels l’ancien président du gouvernement lui-même.

En plus des Fernández Díaz et Francisco Martínez susmentionnés, l’instructeur a promu la poursuite des dirigeants de la police dirigée par l’ancien directeur adjoint des opérations de police. Eugenio Pino; et les conservateurs José Luis Olivera, Andrés Gómez Gordo et José Manuel Villarejo. Aussi celui de Sergio Ríos Esgueva, qui à l’époque était chauffeur pour Bárcenas. Cependant, il a laissé de côté, contre les critères du parquet anti-corruption, l’ancien secrétaire général du PP Maria Dolores de Cospedal et son mari, Ignacio López del Hierro.

13 octobre

Cependant, sept des prévenus ont présenté des recours en réforme (avant la décision du juge), qui ont été rejetés par le magistrat Manuel García Castellón le 13 octobre. Dans les dossiers dans lesquels il a confirmé sa décision initiale de poursuivre la direction de la police dirigée par le ministre Jorge Fernández Díaz le juge a accordé un délai de cinq jours aux avocats de la défense et aux accusés pour présenter leurs recours devant la chambre criminelle du Tribunal national.

Et c’est justement le problème informatique du système Minerva qui a empêché la Cour d’envoyer aux magistrats de la Chambre criminelle, qui sont ceux qui ont le dernier mot, les mémoires à décharge des prévenus, mais aussi les conclusions des accusations, y compris celui de la Le parquet, qui a jugé hâtive la décision du juge de clore son enquête sur l’espionnage de l’ancien trésorier du PP.