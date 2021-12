L’affaire Mark Meadows contre le comité du 6 janvier pourrait entraîner la fermeture du tribunal kangourou de Pelosi

par Joe Hoft, The Gateway Pundit :

L’ancien chef de cabinet de Trump, Mark Meadows, a annoncé mardi qu’il ne travaillerait plus avec le comité du 6 janvier de la Chambre des États-Unis, car ils ne respectaient pas le privilège exécutif et la séparation des pouvoirs.

Le lendemain, le comité corrompu et partisan a déposé des accusations d’outrage criminel contre Meadows.

Plus tard dans la journée (mercredi), Meadows a poursuivi le président corrompu Pelosi et le comité du 6 janvier et chaque membre du comité corrompu.

Aujourd’hui, Joel Pollak de Breitbart a rapporté que le procès de Meadow pourrait en fait gagner et fermer le comité corrompu en même temps.

Le procès fait valoir des arguments familiers, tels que le fait que le comité viole la séparation des pouvoirs de la Constitution en empiétant sur le privilège exécutif. L’ancien assistant de Trump Stephen K. Bannon, qui est poursuivi par le ministère de la Justice soi-disant apolitique pour outrage au Congrès, fait le même cas contre son assignation à comparaître devant un tribunal fédéral. Mais Meadows va plus loin, soulignant que le comité du 6 janvier viole les termes de sa propre résolution habilitante. La résolution, H. Res. 503, prévoit que le comité « est » se compose de 13 membres, dont cinq « sont nommés après consultation avec le chef de la minorité. » Mais le comité ne compte que neuf membres, dont sept démocrates et deux seulement des républicains anti-Trump triés sur le volet. La présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-CA) a rejeté les cinq membres choisis par le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (D-CA), une mesure sans précédent pour garantir une enquête unilatérale. De plus, le procès de Meadows souligne que même si le président du comité peut ordonner des assignations à comparaître, cette autorité n’est pas absolue. H. Rés. 503 exige que le président du comité consulte le membre de rang supérieur avant de délivrer une assignation à comparaître pour une déposition. Mais le comité n’a pas de membre républicain de rang, ce qui pourrait invalider les citations à comparaître du comité. Si le procès de Meadows aboutit, il pourrait non seulement bloquer sa propre assignation, mais pourrait voir l’ensemble du comité déclaré invalide. Pelosi et les démocrates devraient recommencer – cette fois, en respectant les règles, avec cinq membres républicains.

