L’affaire Mirotic, ouverte

La tempête économique qui secoue le club à la suite de la gestion douloureuse du conseil d’administration présidé par Josep Maria Bartomeu plane désormais sur le basket avec Nikola Mirotic comme l’un des grands noms propres.

Le précédent conseil d’administration a brisé le pont en convainquant l’homme de Podgorica de quitter la NBA et lui a signé un contrat de footballeur que des sources du club confirment qu’il a été abaissé en plein confinement comme le reste de l’équipe, qu’il a ensuite différé dans le temps lors du renouvellement jusqu’en 2025 et que désormais le club n’est pas en mesure de le payer.

En fait, la vraie réalité est qu’à cette époque de saisons suspendues (l’Euroligue 2019-20 a été annulée sans aller plus loin), tous les joueurs ont été contraints de réduire leur salaire et même la totalité des travailleurs du club.

Cette situation chaotique est ce qui a motivé le marche traumatisante de Leo Messi au PSG ou la vente forcée du Brésilien Emerson sans avoir à peine fait ses débuts dans le football, les adieux controversés d’Aron Palmarsson au handball, la fin de « l’ère » Pablo Álvarez au hockey ou la réduction des effectifs dans l’équipe de futsal.

Malgré la situation actuelle le club a essayé de garder une équipe aussi compétitive que possible et maintenant il espère convaincre les capitaines Pierre Oriola et Nikola Mirotic de faire un geste économique dont le club a besoin, comme Gerard Piqué l’a déjà fait en exemple dans le football.

Nikola Mirotic est très à l’aise au Barça

Cet effort économique a déjà été fait en quelque sorte par des acteurs comme Àlex Abrines ou Cory Higgins dans la signature de leurs renouvellements, en différant ou en diminuant leurs émoluments. Quant aux quatre recrues, ‘Nico’ Laprovittola coûte moins cher qu’à Madrid, Sertaç Sanli a reçu une offre de renouvellement d’Anadolu Efes pour plus d’argent qu’il n’en reçoit actuellement et ni Nigel Hayes ni Rokas Jokubaitis ne sont des joueurs excessivement chers.

Les négociations sont toujours ouvertes et le club et Mirotic espèrent parvenir à une solution positive mutuellement. L’Espagnol-Monténégrin est très à l’aise en ville et au club, il a gagné le respect et l’admiration des Palau et aujourd’hui sa seule option reste le Barça.

Mirotic, en amical contre Limoges

| FCB

Malgré son mauvais match en finale de la Ligue Catalane contre BAXI Manresa, ‘Niko’ s’entraîne à merveille et dans l’équipe, ils sont convaincus qu’il reviendra à un niveau qu’il a montré lors des deux matchs de la finale de la dernière Ligue Endesa contre Madrid.

Le joueur n’aime pas cette information qui a été répétée au cours des dernières heures et essayez de vous concentrer sur la Supercoupe. L’équipe s’entraînera pour la dernière fois ce jeudi avant de s’envoler pour Santa Cruz de Tenerife vendredi à 10h30 et d’organiser une séance de travail sur les terres insulaires. Et samedi, les demi-finales contre Valencia Basket.