L’affaire MVP de Kupp, mettant en scène Daniel-San, ‘Cobra Kai’ et des choix d’un million de dollars

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par Peter Schrager de NFL Network pour discuter de l’incroyable saison de Cooper Kupp et du cas pour MVP, les candidats recrue de l’année, et quels matchs de la semaine 18 ont un sens (2:27) avant de faire les choix d’un million de dollars pour la semaine de la NFL 18 (46:54). Enfin, Bill discute avec Shea Serrano de la saison 4 de Cobra Kai (SPOILERS) et de la nouvelle comédie ABC Abbott Elementary (52:44).

Hôte : Bill Simmons

Invités : Peter Schrager et Shea Serrano

Producteur : Kyle Crichton

