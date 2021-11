L’affaire qui enquête sur la mort de Jimmy aux mains des ultras de l’Atlético à nouveau archivée

15/11/2021 à 11:03 CET

Le tribunal d’instruction numéro 20 de Madrid a de nouveau archivé l’enquête sur la mort du fan du Deportivo de La Coruña Francisco Javier Romero Taboada ‘Jimmy’ lors d’une rixe qui a eu lieu le 30 novembre 2014 entre des fans du Riazor Blues et le Avant athlétique.

Dans une voiture, à laquelle Europa Press avait accès, l’instructeur accepte de classer l’affaire après avoir épuisé les procédures d’enquête menées par ordonnance du tribunal provincial de Madrid.

Il soutient que dans la procédure il y a « de simples soupçons, hypothèses ou spéculations absolument insuffisantes, que sans le concours d’autres indications, ils sont absolument insuffisants aux fins prévues.

Le juge conclut qu’« il n’y a pas suffisamment de preuves de criminalité pour poursuivre quiconque pour les crimes présumés d’homicide consommé à l’égard de Romero Taboada et de blessures à l’égard de Santiago Miguel AM ».

L’affaire a été classée en juin 2018 en l’absence d’auteur connu, mais des mois plus tard, le tribunal de Madrid a ordonné sa réouverture à la demande d’un recours formé par le ministère public contre l’ordonnance qui a rejeté l’affaire car elle n’existait pas. »preuve de criminalité contre toute personne ».

Le revirement de l’affaire s’est produit lorsque l’audience a examiné un témoin ignoré par le juge qui a comparu lors de la enquêtes judiciaires dans une communication de police indiquant qu’il a déclaré à la préfecture de police qui étaient les auteurs et qu’ils coïncidaient avec les noms relevés par un témoin protégé qui n’a pas été crédité.

En juin dernier, une déclaration a été prise de ce témoin protégé qui a souligné l’une des personnes enquêtées. Cependant, l’instructeur considère maintenant qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour poursuivre l’enquête.

L’ordonnance d’audience précise que ce témoin n’a pas voulu témoigner devant le commissariat car il n’avait pas de protection et le juge ne l’a pas non plus convoqué, qui ne lui a pas accordé la reconnaissance des témoins protégés dans l’affaire pénale comme il l’a fait avec d’autres personnes qui ont été témoins des événements.

Dans une autre pièce séparée, nous attendons que le tribunal provincial de Madrid signale le procès contre un total de 82 personnes pour sa participation au combat tumultueux qui a conduit à la mort du fan du Deportivo.