L’affaire selon laquelle le 11 septembre était une attaque israélienne contre les États-Unis est “ extrêmement forte ” – Ron Unz ⋆ .

En 1999, j’ai été invité à rejoindre le groupe de messagerie HBD de Steve Sailer, où j’ai rencontré toutes sortes de personnes intéressantes. Les participants étaient pour la plupart des intellectuels ou des journalistes ayant des points de vue très hétérodoxes sur les différences raciales, en particulier celles impliquant le QI et la criminalité, et cela se reflétait dans le titre quelque peu euphémique, qui signifiait «la bio-diversité humaine». Un sens raisonnable de la liste controversée est que moins d’un an plus tôt, un membre fondateur nommé Glayde Whitney avait contribué à l’avant-propos de l’opus de 700 pages de David Duke, My Awakening.

Bien que les discussions aient été destinées à se concentrer sur des questions scientifiques, il semblait parfois que la moitié des arguments enflammés tournaient autour de l’immigration, et sur ce sujet hautement controversé, j’étais invariablement dépassé en nombre d’environ 99 contre 1, avec même la poignée de libéraux autoproclamés. se dressant régulièrement contre moi. Malgré ces probabilités apparemment longues, je me considérais comme toujours victorieuse dans tous ces débats interminables, même si je devrais admettre que 99% du public aurait probablement été en désaccord avec mon verdict.

La question des taux de criminalité des immigrés hispaniques, qui, selon moi, était à peu près identique à celle des Blancs, était particulièrement controversée, une position que pratiquement tous ces professeurs et auteurs ont dénoncée comme une folie totale. Ce différend particulier a duré tant d’années que finalement je n’ai même plus pris la peine de plaider le cas, mais juste de temps en temps fourni quelques plaisanteries satiriques sur le sujet.

En fait, le regretté J. Philippe Rushton, professeur de psychologie de longue date à l’Université de Western Ontario, était un participant très occasionnel, et une de mes blagues a attiré son attention. Étant un peu dépourvu d’humour, il n’a pas compris que mes propos étaient en fait ironiques, et après trois ou quatre échanges explicatifs, j’ai finalement été obligé d’exposer ma position aussi explicitement que possible: «Les Hispaniques ont à peu près la même chose taux de criminalité en tant que Blancs du même âge. »

Il a trouvé ma déclaration totalement étonnante, disant qu’elle contredisait absolument tout ce qu’il avait appris sur le sujet et menaçait même de renverser toute sa vision idéologique du monde, qu’il avait si minutieusement construite au cours de ses trente dernières années d’enquête scientifique sur les différences raciales humaines. . Par conséquent, il a dit que je ne pouvais pas avoir raison.

Maintenant, Rushton était alors largement considéré comme le plus éminent universitaire nationaliste blanc du monde, et il disait essentiellement qu’il mangerait son propre chapeau si mon analyse raciale contradictoire s’avérait correcte. Un tel défi intellectuel était tout simplement trop tentant pour moi de résister, alors j’ai pris une brève interruption de mon projet logiciel en cours pour calculer les chiffres de la criminalité.

Quelle que soit la cause, pendant des années après, chaque fois que je cherchais sur Google “Crime hispanique” ou “Crime latino-américain”, le moteur de recherche affichait plusieurs dizaines de millions de pages Web, mais mon propre article figurait généralement dans les cinq ou six premiers résultats, assez souvent dans les deux ou trois premiers. Même aujourd’hui, près d’une décennie plus tard, les copies de mon article se classent toujours remarquablement haut dans de telles recherches sur Google, Bing et DuckDuckGo.

Mon analyse controversée était-elle vraiment correcte? Eh bien, quand j’ai déménagé à Palo Alto en 1992, la ville voisine de Palo Alto avait le taux de meurtres par habitant le plus élevé d’Amérique, ce qui rendait évidemment les gens ici plutôt nerveux. Mais ensuite, au cours des 25 années suivantes, un vaste flot d’immigrants hispaniques, à la fois légaux et illégaux, a envahi la région, et la ville est devenue majoritairement Latino et immigrée.

Peut-être par coïncidence, le taux d’homicides a chuté d’environ 99%, les deux dernières années étant marquées par un seul meurtre, un meurtre-suicide impliquant deux lesbiennes blanches âgées, tandis que tous les autres taux de criminalité ont également chuté. Palo Alto abrite les PDG de Google, Facebook, Apple et de nombreuses autres grandes entreprises technologiques, alors peut-être que les militants de droite ne devraient pas être totalement mystifiés pourquoi leur fanatisme anti-immigrés est généralement tombé dans l’oreille plutôt sourde au sein de la communauté d’affaires de la Silicon Valley. .

Bien que l’immigration et la criminalité hispanique aient été des sujets éternels dans ce groupe HBD, pendant quelques années après les attentats du 11 septembre, cette dernière question a été presque entièrement remplacée par des échanges fébriles sur le terrorisme musulman et le choc des civilisations qui l’accompagnait. Une fois de plus, j’étais invariablement à l’extrémité courte d’un fossé de 99 pour 1, avec presque tous les autres membres du groupe affirmant que la destruction du World Trade Center prouvait de manière concluante que nous devions fermer nos frontières aux immigrants étrangers.

J’ai fait remarquer que puisque les pirates de l’air arabes impliqués n’étaient pas des immigrants, mais étaient généralement entrés dans notre pays avec des visas touristiques, peut-être que la «guerre contre le terrorisme» devrait être rebaptisée «guerre contre le tourisme», et nous devrions protéger l’Amérique en fermant complètement nos frontières aux risques horribles de ces derniers. Pourtant, tout le monde a ignoré mon sage conseil.

Les attentats du 11 septembre eux-mêmes m’avaient étonné autant que tout le monde sur la liste HBD, mais en plus de lire attentivement l’histoire en développement dans le New York Times et mes autres journaux du matin, j’étais trop occupé par mon travail pour suivre le sujet autrement. . Au début, tout le monde semblait certain qu’il y aurait bientôt une vague d’attaques de suivi par les dizaines, voire les centaines d’autres terroristes islamiques restés dans notre pays, mais rien de tel ne s’est jamais produit.

Après quelques semaines sans autre explosion, même mineure, j’ai dit aux autres membres de la liste HBD que je soupçonnais maintenant fortement que chaque dernier terroriste d’Al-Qaïda en Amérique était probablement mort dans les attentats-suicides du 11 septembre, et il n’y en avait pas. t un seul agent qui reste pour commettre un nouveau chaos. Beaucoup d’autres n’étaient pas d’accord avec moi, mais au fil des mois et des années, mon hypothèse surprenante s’est avérée correcte.

Il y avait une exception importante à ce modèle, mais elle a en fait servi à confirmer la règle. Comme je l’ai écrit il y a quelques années dans mon article original «American Pravda»:

Considérez les attaques postales à l’anthrax presque oubliées dans les semaines qui ont suivi le 11 septembre, qui ont terrifié nos élites dominantes de la côte Est et incité à l’adoption du Patriot Act sans précédent, éliminant ainsi de nombreuses protections civiles et libertaires traditionnelles. Chaque matin au cours de cette période, le New York Times et d’autres grands journaux ont publié des articles décrivant la nature mystérieuse des attaques meurtrières et la déconfiture totale des enquêteurs du FBI. Mais les soirs sur Internet, je lisais des histoires de journalistes parfaitement respectables tels que Laura Rozen du Salon ou le personnel du Hartford Courant fournissant une multitude de détails supplémentaires et indiquant un suspect et un motif probables.

Bien que les lettres portant l’anthrax aient été prétendument écrites par un terroriste arabe, le FBI a rapidement déterminé que le langage et le style indiquaient un auteur non arabe, tandis que les tests pointaient vers le centre de recherche sur les armes biologiques à Ft. Detrick, Maryland, comme source probable du matériel. Mais juste avant l’arrivée de ces envois mortels, la police militaire de Quantico, en Virginie, avait également reçu une lettre anonyme avertissant qu’un ancien Ft. L’employé de Detrick, le Dr Ayaad Assaad, d’origine égyptienne, envisage peut-être de lancer une campagne nationale de bioterrorisme. Les enquêteurs ont rapidement blanchi le Dr Assaad, mais la nature très détaillée des accusations a révélé une connaissance interne de ses antécédents professionnels et du Ft. Installations Detrick.

Compte tenu de la publication quasi simultanée d’enveloppes d’anthrax et de fausses accusations de bioterrorisme, les mailings provenaient presque certainement de la même source, et résoudre ce dernier cas serait le moyen le plus simple d’attraper le tueur d’anthrax.

Qui aurait tenté de piéger le Dr Assaad pour le bioterrorisme? Quelques années plus tôt, il avait été impliqué dans une querelle personnelle amère avec quelques-uns de ses Ft. Detrick collègues, y compris des accusations de racisme, des réprimandes officielles et des récriminations en colère partout. Lorsqu’un responsable du FBI a partagé une copie de la lettre d’accusation avec un expert reconnu en criminalistique linguistique et lui a permis de comparer le texte avec les écrits de 40 employés du laboratoire de lutte biologique, il a trouvé une correspondance parfaite avec l’une de ces personnes.