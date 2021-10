L’affaire tordue de meurtre et de mémoire découverte à Buried

« Je suis bouleversée », a déclaré Eileen aux journalistes après le verdict en novembre 1990. « Je suis extrêmement soulagée que ce soit fini. Je sais que j’ai fait ce qu’il fallait. »

Mais non, elle n’était pas contente du résultat, dit-elle. « Il ne peut pas y avoir de vraie victoire pour moi parce que mon père va toujours en prison. »

Marguerite Nason, la mère de Susan, a déclaré: « Cela s’arrête, 21 ans plus tard. » Elle et son mari Don Nason vivaient toujours dans la même maison de Foster City où ils avaient autrefois élevé Susan et sa sœur aînée.

Expliquant pourquoi les détectives n’avaient jamais bien examiné George en 1969, le procureur adjoint du comté de San Mateo Elaine Tipton, le procureur principal, a déclaré: « Il y a vingt et un ans, on supposait que les personnes qui agressaient des enfants étaient des étrangers, des étrangers et des fantômes. Ils sont apparus puis sont partis. » À l’époque, a-t-elle expliqué, les autorités n’étaient pas enclines à soupçonner un visage familier du quartier.

« Je suis convaincue que le verdict sera valable », a-t-elle déclaré.

En janvier 1992, le juge du tribunal municipal de San Mateo, Thomas M. Smith, a condamné George à une peine d’emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, le qualifiant d’« homme dépravé et méchant ».

Alors qu’elle avait semblé en conflit sur le sort ultime de son père, Eileen avait écrit dans une lettre au service de probation, qui a fourni la recommandation de condamnation: « George Franklin devrait passer les derniers moments de sa vie emprisonné, ce qui est bien mieux que la façon dont Susan Nason a passé la sienne. »