L’affaire Valdez a envahi les réseaux et impliqué l’équipe Canelo

En attendant une sorte de décision sur la situation d’Oscar Valdez pour son positif dans les premier et deuxième prélèvements VADA antidopage, le scandale a déjà explosé sur les réseaux sociaux et il y a eu un “tir à la cible” contre la Team Canelo.

Au tweet empoisonné de Devin Haney contre toute la réaction de colère de l’équipe Canelo et d’Eddy Reynoso, au cours des dernières heures, il y a eu des allusions directes et indirectes de divers personnages du monde de la boxe à propos de l’affaire Valdez. Et dans tout le climat ce fut une accusation directe et indirecte.

Ce climat fait-il mal à l’équipe Canelo au début de sa préparation pour le combat du 6 novembre de Canelo Álvarez contre Caleb Plant ? Dans cette vidéo, nous analysons cette possibilité et l’origine de tout ce climat guerrier dans les réseaux, contre toute l’équipe que dirige Reynoso.

IMPORTANT: Après la publication de cette vidéo, on a appris que le combat d’Oscar Valdez contre Robson Conceição aurait lieu de toute façon, malgré les deux échantillons positifs, la tribu Arizona, hôte de l’événement, « a autorisé Valdez ». Ce problème aura sûrement des conséquences que nous analyserons dans une autre vidéo.

Comme toujours, sans filtre, au point et avec l’autre regard sur le sujet du moment.

