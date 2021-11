L’affaire Verstappen-Hamilton suscite l’intérêt de McLaren après la pénalité de Norris · .

McLaren s’intéresse à la réponse des commissaires sportifs à la demande de Mercedes de réexaminer un incident de la course du week-end dernier à la lumière d’une pénalité que Lando Norris a reçue plus tôt dans la saison

Le pilote McLaren a écopé d’une pénalité de cinq secondes lors du Grand Prix d’Autriche après que les commissaires sportifs eurent jugé que Sergio Perez « avait été forcé de quitter la piste » par le pilote McLaren. Perez essayait de dépasser Norris à l’extérieur d’un virage à ce moment-là.

La semaine dernière, Max Verstappen a été accusé d’avoir forcé Lewis Hamilton à quitter la piste pour empêcher son rival au championnat de le dépasser à l’extérieur. Le pilote Mercedes était plus en avance sur son rival dans le virage que Perez n’avait été comparé à Norris en Autriche, ce qui a suscité des questions sur les raisons pour lesquelles un incident a entraîné une pénalité alors que l’autre n’a pas fait l’objet d’une enquête.

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, reste convaincu que Norris avait droit à la ligne lors de son incident avec Perez et n’aurait pas dû être pénalisé du tout.

« En regardant le cas de Lando, nous avons certainement des questions », a déclaré Seidl. « Lando a été pénalisé en Autriche pour quelque chose qui, de notre point de vue, était discutable. Je pense que vous pouvez certainement affirmer que c’était le coin de Lando, différent de ce qui a été vu au Brésil.

Si les stewards acceptent la demande de révision de Mercedes, Seidl s’attend à ce que cela établisse un nouveau précédent sur la manière dont des incidents similaires seront jugés à l’avenir.

« Nous ne sommes pas nécessairement très intéressés par la décision d’aujourd’hui – le résultat de l’enquête d’aujourd’hui est à nouveau une histoire différente, un processus différent – mais plutôt par la compréhension de ce que Michael [Masi, FIA F1 race director] informera les pilotes ce soir lors du briefing des pilotes sur la façon dont ils voient les choses évoluer.

« Parce que je pense que quel que soit le résultat, cela changera définitivement l’approche des pilotes pour certaines manœuvres en piste. C’est pourquoi il est intéressant de clarifier.

Seidl pense que les différences entre les zones de dégagement dans les virages ne devraient pas avoir d’incidence sur une décision de pénalité. Verstappen et Hamilton se sont lancés dans une course sur asphalte et ont rapidement rejoint tandis que Perez s’est heurté à un bac à gravier, perdant plus de temps.

« Les conséquences ne devraient pas nécessairement faire partie du processus de prise de décision », a déclaré Seidl. « Encore une fois, pour moi, l’affaire Lando est, pour être honnête, une affaire complètement différente. Ce n’était pas de sa faute donc ce n’est même pas comparable à ce qui s’est passé le week-end dernier. Il était sur la ligne de course, il était devant avec sa voiture. Et puis, pour moi, c’est juste normal en course qu’à un moment donné le gars sur la ligne extérieure doive se soulever parce que tu n’as pas d’espace.

«C’est différent d’être repoussé. C’est pourquoi on se demandait à l’époque pourquoi on avait écopé de la pénalité, c’est pourquoi on se demande que les choses comme on l’a vu le week-end dernier soient analysées. C’est pourquoi je pense qu’il est important de mettre les choses au clair.

Si les stadiers devaient prendre en considération les conséquences des incidents, cela pourrait conduire les conducteurs à exagérer le désavantage qu’ils subissent lors d’incidents en raison des mouvements des autres, a déclaré Seidl.

« Si vous entrez dans cette affaire de conséquences, c’est une tâche impossible parce que vous pourriez finir par forcer les gens à le montrer comme une conséquence et des choses artificielles, aller dans le gravier quand vous n’avez pas à aller dans le gravier et quoi que ce soit, juste pour s’assurer que la pénalité est appliquée, et cetrera. Pour moi, vous devez regarder l’incident qui se produit en piste.

