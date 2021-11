L’affaire Verstappen montre le besoin de clarté sur les conducteurs forçant les rivaux à s’étendre

Carlos Sainz Jnr a déclaré que la Formule 1 doit appliquer ses règles aux pilotes en forçant systématiquement ses rivaux à s’étendre alors que les commissaires se demandent s’il faut enquêter sur un incident entre les prétendants au championnat lors de la dernière course.

Mercedes a demandé aux commissaires sportifs de revoir leur décision de ne pas enquêter pour savoir si Max Verstappen a enfreint les règles lorsque lui et Lewis Hamilton ont raté le 48e tour du Grand Prix de Sao Paulo.

Sainz a souligné que des incidents similaires lors de courses précédentes avaient entraîné des pénalités pour les pilotes considérés comme responsables. Il a déclaré que les règles devraient être appliquées de manière cohérente sur différentes pistes et entre différents pilotes.

« Je pense que, indépendamment de l’endroit où vous courez, vous avez besoin de clarification et nous avons besoin d’une sorte de connaissances et d’hypothèses lorsque nous courons, sinon ce sera très difficile de garder une sorte de cohérence », a déclaré le pilote Ferrari. « Nous avons vu en Autriche cette année comment faire sortir quelqu’un de la piste était une pénalité de cinq secondes et comment dans certains autres circuits, cela ne peut pas être exactement la même chose. »

Lando Norris a écopé d’une pénalité de cinq secondes au Red Bull Ring pour avoir forcé Sergio Perez à quitter la piste. La même chose a été donnée à Perez à deux reprises plus tard dans la course pour des incidents similaires impliquant Charles Leclerc.

« Nous devons continuer à nous améliorer en tant que sport pour que ce soit plus clair pour nous lorsque nous allons courir, car en particulier pour deux gars qui jouent pour des enjeux si élevés, ils doivent savoir ce qu’ils peuvent faire et ce qu’ils ne peuvent pas faire », a ajouté Sainz.

Son coéquipier Charles Leclerc a déclaré que de tels incidents seraient moins susceptibles de se produire si les circuits avaient plus de zones de ruissellement en gravier au lieu d’asphalte, comme il y en a au coin où Verstappen et Hamilton sont devenus larges.

« Je souhaite juste que toutes ces discussions soient terminées en mettant simplement du gravier à l’extérieur de ces coins et ensuite ce sera fini », a-t-il déclaré. « Ensuite, bien sûr, ce ne sont pas toujours les meilleures solutions pour chaque piste.

« Quand il n’y a pas de gravier, des situations comme la semaine dernière se produisent. Je laisse la décision aux commissaires sportifs, je ne veux pas trop m’impliquer là-dedans.

Les commissaires sportifs ont commencé l’audience pour savoir si l’incident devait être réexaminé à 17 heures, heure locale, sur le circuit international de Losail, il y a plus de deux heures.

