L’affaissement de la NBA demande au Congrès de réprimer les policiers américains ⋆ .

La popularité de la National Basketball Association fond plus vite qu’un cornet de crème glacée dans Death Valley, et quelle est la solution? Plus de politicaillerie! La NBA Social Justice Coalition exhorte le Congrès à sévir contre les policiers avec une «réforme» radicale.

C’est vrai: Ayant déjà rejoint les marxistes autoproclamés de Black Lives Matter, les joueurs de basket-ball professionnels millionnaires crachent dans les yeux des flics qui leur assurent la sécurité dans les arènes de basket-ball professionnel.

Ryan Young de Yahoo Sports rapporte que la coalition qualifie les problèmes de police de «systémiques» et exhorte le Congrès à adopter la loi George Floyd pour enchaîner les agents de la sécurité publique. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté la loi en mars, mais la législation devrait échouer au Sénat américain. Ainsi, la presse à fond de la NBA sur les flics.

Selon le New York Times, le projet de loi vise à saper l’immunité qualifiée des policiers et à faciliter leur poursuite. Il instituera également davantage de restrictions sur leur capacité à lutter contre la criminalité.

Naturellement, les syndicats et groupes d’application de la loi s’opposent fermement à la loi George Floyd. Yahoo a noté que l’ancien président Donald Trump allait opposer son veto au projet de loi s’il était adopté.

Les actions de la coalition sont juste plus de ce que les fans rejettent: la politique de la NBA. La ligue de wokeball n’est pas satisfaite tant qu’elle n’a pas chassé ses fans restants de politique, et elle est en bonne voie de le faire. Une enquête récente a indiqué que pratiquement aucun républicain n’a une impression favorable de la ligue obsédée par la justice sociale. Il est également sous-marin (inférieur à 50%) dans les cotes d’approbation des démocrates. Les cotes d’écoute de la ligue à la télévision ces dernières années ont chuté comme un rocher.

La Coalition pour la justice sociale comprend le commissaire de la NBA Adam Silver, les joueurs Carmelo Anthony, Avery Bradley, Sterling Brown, Donovan Mitchell et Karl-Anthony Towns (vu sur la photo ci-dessus), l’entraîneur des Philadelphia 76ers Doc Rivers et l’ancien entraîneur d’Atlanta Lloyd Pierce, propriétaires de l’équipe, adjoint Le commissaire Mark Tatum et la directrice générale du syndicat des joueurs Michele Roberts.

Ce groupe a exhorté les sénateurs à adopter un projet de loi radical pour «honorer la mémoire de M. Floyd», qui a été assassiné il y a un an aujourd’hui. Le mois dernier, l’agent de police de Minneapolis Derek Chauvin a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation liés à la mort de Floyd. La lettre de lundi de la coalition aux sénateurs disait en partie:

«Aujourd’hui, à l’approche de ce douloureux anniversaire, nous avons l’occasion d’honorer la mémoire de M. Floyd et d’autres personnes qui ont été victimes de brutalités policières dans ce pays en adoptant la George Floyd Justice in Policing Act. «Les problèmes systémiques exigent des solutions systémiques. Et, parce que les actions de la police sont régies par un large éventail de lois étatiques et de politiques locales, la loi Floyd fait des progrès sans précédent vers la cohérence – réformant au niveau fédéral les pratiques qui ont échoué à son homonyme.

Une autre ligue de basketball impopulaire a également plongé dans la politique à propos de Floyd. Le syndicat des joueuses de la NBA a déclaré qu’il garde «l’espoir que la loi George Floyd Justice in Policing Act soit la première étape importante pour une réforme complète des services de police au niveau fédéral. L’Amérique a un sérieux problème en matière de police discriminatoire. C’est un problème mortel pour les Noirs et les Marrons. La force excessive utilisée contre les communautés de couleur a dépassé le niveau de la crise. Une force excessive utilisée contre les communautés de couleur exige une action du Congrès. »

Un mot pour les sages: ces ligues éveillées devraient s’engager dans la réparation des marques au lieu de brûler leurs maisons avec des distractions impopulaires.