L’affichage de Harry Kane “étrange”, Raheem Sterling a besoin d’un “entraînement au tir” alors que l’Angleterre bat la Croatie lors du match d’ouverture de l’Euro 2020

in

La performance de Harry Kane contre la Croatie a été qualifiée d'”étrange” par Adrian Durham.

Le capitaine anglais n’a pas eu d’impact alors que les Three Lions ont lancé leur campagne pour l’Euro 2020 sur un départ gagnant 1-0 grâce au but de Raheem Sterling dimanche.

.

Kane cherchera à retrouver sa touche de buteur contre l’Ecosse

Malgré Jose Mourinho louant l’affichage de Kane, l’hôte de talkSPORT Durham n’est toujours pas convaincu.

Il a déclaré: “J’ai trois points principaux à retenir de ce premier match pour l’Angleterre à l’Euro 2020.

« Le premier est que Kalvin Phillips est brillant. Le second est que la performance de Harry Kane était étrange.

«Je ne veux pas vraiment être trop critique parce qu’il n’est peut-être pas en pleine forme, peut-être qu’on lui a demandé de faire des choses qui n’ont pas tiré le meilleur de lui… Je ne suis pas tout à fait sûr de la performance de Harry Kane.

“Donc, si quelqu’un peut répondre, n’hésitez pas.”

Tout en admettant que Sterling est désormais incontournable pour le match contre l’Écosse vendredi, Durham pense que la finition de l’ailier de Man City doit s’améliorer.

.

Sterling a justifié la décision de Gareth Southgate de le remplacer par Jack Grealish en forme

Sterling a marqué 13 buts lors de ses 17 dernières apparitions avec l’Angleterre, mais a raté une occasion en or de doubler l’avance de son pays lorsqu’il a explosé à bout portant.

Durham a ajouté: «Je pense que Raheem Sterling, on m’a dit hors antenne qu’il ne pouvait pas être abandonné, et il ne le peut probablement pas, il a marqué le but gagnant.

« Il doit se sentir au sommet du monde, mais il a également raté deux très bonnes occasions.

«Il avait le ballon au bord de la surface en première mi-temps avec beaucoup de temps et sans pression, il l’a gonflé à des kilomètres de la cible et celui de la seconde mi-temps, il s’est penché en arrière.

“Les entraîneurs ont suggéré lors de la frappe du ballon, Raheem Sterling n’a pas tout à fait raison, techniquement, il doit travailler là-dessus.

“Il a définitivement besoin d’entraînement au tir.”

talkSPORT et talkSPORT 2 auront des commentaires en direct de CHAQUE match de l’Euro 2020. Vous ne manquerez rien car nous vous proposons une couverture, des réactions et des analyses 24 heures sur 24 du 11 juin au 11 juillet. Écoutez en ligne ICI.