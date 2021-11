L’affichage des points de Bucks est le plus élevé des Fêtes

23/11/2021 à 07:06 CET

Cette fois, c’était au tour de la base Jrue Holiday d’être le chef de file de l’attaque des dollars de Milwaukee en contribuant 18 points et en les guidant vers 123-92 victoire sur Orlando Magic. La facilité de marquer des Bucks leur a permis d’atteindre la mi-temps avec le plus gros avantage (77-36) de l’histoire de l’équipe de Milwaukee. Avant lundi, la plus grosse avance de Milwaukee à la mi-temps était de 78-40 sur les Pistons de Detroit le 26 décembre 1978. Les Bucks ont remporté ce match 143-84.

Milwaukee a battu Orlando pour la deuxième fois en trois jours. Les Bucks ont gagné 117-108 samedi.

Milwaukee a finalement construit une avance de 51 points, devenant la première équipe à mener un match d’au moins 50 points cette saison. La plus grande avance jamais enregistrée lundi était de 45 points, acquise par les Timberwolves du Minnesota lors de leur victoire 138-95 sur les Grizzlies de Memphis samedi.

Le gardien suppléant Pat Connaughton a terminé avec 17 points, ce qui lui a laissé le deuxième meilleur buteur des Bucks, qui comptait sept joueurs avec des chiffres à deux chiffres, dont l’attaquant grec Giannis Antetokounmpo qui a récolté 12 points, neuf passes décisives et huit rebonds. deux prises. Le centre Bobby Portis, qui s’est imposé avec son meilleur match individuel, a dominé la peinture en repartant avec un double-double de 13 points, 11 rebonds et trois passes décisives.

Orlando (4-14), qui a joué le deuxième match consécutif pour les Bucks, a récidivé sans leur meilleur marqueur, le meneur Cole Anthony, qui souffre d’une blessure à la cheville droite. L’entraîneur de Magic Jamahl Mosley n’a pas communiqué de date définitive pour le retour d’Anthony.