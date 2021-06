L’affichage insipide de Mayweather au populaire youtuber Paul Logan

Le Vénézuélien Dervin Colina perdu par KO

Sans douleur ni gloire, le « Money » Floyd Mayweather est réapparu, dans une exposition devant le populaire Youtuber Paul Logan, le show s’est déroulé devant un petit public qui a fréquenté le Hard Rock Stadium de Miami avec peu d’enthousiasme. Le match était prévu pour 8 tours sans juges et avec des gants de 12 onces.

Logan beaucoup plus grand que Floyd et avec un avantage de poids de près de 10 kilos, il a fait de son mieux en boxe contre un Mayweather techniquement supérieur qui a joué à mi-machine. Dans cette veine, sans intensité ni choc, les 8 manches se sont déroulées devant un public qui en attendait beaucoup plus.

Beaucoup de profit et peu de spectacle

Il est calculé que Floyd aura un bénéfice approximatif d’un peu plus de 200 millions de dollars, un chiffre composé de 30 millions de dollars pour simplement accepter le combat, 100 millions de dollars pour entrer dans le ring et 50% des gains PPV. Le sac de Logan tournerait autour de 50 millions de dollars puisqu’il facture 20 millions pour la rencontre auxquels s’ajoutent 20% du PPV.

Chez les fans de boxe, il y a le sentiment que c’est trop d’argent pour ce que ces deux athlètes ont offert sur le ring; Combien devraient gagner “Chocolatito” González et “Gallo” Juan Estrada pour leurs combats mémorables ? Ou combien Naoya Inoue et Nonito Donaire devraient-ils payer lors d’un match revanche ?

Floyd continuera-t-il à se battre ?

Reste à savoir si Floyd reviendra sur le ring pour faire des combats sérieux face à de vrais combattants ou continuera dans cette veine d’exhiber avec des personnages très populaires. S’il devait revenir sur le ring pour de bon, il est calculé qu’il pourrait les voir avec des champions tels que : Manny Pacquiao, Erroll Spence Jr, Terrence Crawford et même « Canelo » Älvarez s’ils acceptaient un poids convenu.

Dans cette exposition, il a marché pour les 74 kilos ; Il faudrait savoir à quel point cela l’affectera de réduire à 66 kilos dans la division des poids mi-moyens, une catégorie dans laquelle il affronterait Pacquiao, Spence et Crawford, ou combien il devrait peser de plus s’il le faisait contre “Canelo” .

Badou Jack a éliminé la Vénézuélienne Colina

Le Vénézuélien Dervin Colina ne pouvait pas faire grand chose, compte tenu de l’expérience, de la qualité et de la hiérarchie de l’ancien champion du monde Super Middleweight Badou Jack ; Le combattant inexpérimenté du Venezuela n’a pu tenir qu’un peu plus de trois rounds au cours desquels il n’a réussi à décrocher aucun poing efficace et a à peine réussi à nouer et à salir le combat pour se sauver du KO. Badou Jack a clairement exprimé sa supériorité et attend toujours avec impatience un match revanche avec le champion WBA Light Heavyweight Jean Pascal.