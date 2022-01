L’affichage londonien « réveillé » de Sadiq Khan suscite la fureur « Cringe et décevant! » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Nouvel An 2022 : Feu d’artifice de Londres accompagné d’un poème

Le traditionnel feu d’artifice du Nouvel An dans la capitale n’a pas eu lieu pendant une deuxième année, les foules ayant été priées de rester à l’écart en raison de l’augmentation des cas de Covid. Cependant, un affichage plus petit a eu lieu à minuit et a été diffusé sur la BBC.

Mais le feu d’artifice a suscité une vive réaction de la part de certaines personnes sur les réseaux sociaux qui se sont plaints qu’il était « réveillé ».

Un utilisateur de Twitter, @mydoctrinesays, a tweeté : « Comme d’habitude, le feu d’artifice de Londres, tel qu’il est montré à la télévision, est réveillé, grincer des dents et décevant. »

Un autre, @WCONNOLLY2512, fulminait : « Alors que Big Ben se réjouissait et que nous accueillons une nouvelle année, @SadiqKhan n’a pas déçu, encore une fois, en politisant les célébrations du nouvel an à Londres avec une politique de diversité éveillée.

« S’il vous plaît, l’année prochaine, faisons simplement le feu d’artifice que nous apprécions tous et oublions la politique pour une seule journée. »

Certains utilisateurs de médias sociaux se sont plaints que le feu d’artifice de Londres était « réveillé » (Image : GETTY)

Un troisième utilisateur de Twitter, @RedPillUK71, a fustigé : « Pouvons-nous simplement recommencer à avoir des feux d’artifice sur le London Eye, Big Ben et des barges sur la Tamise avec un mélange de musique sans la narration et un agenda politique éveillé ? Tellement marre de ça !#feu d’artifice de Londres. »

Un autre, @justajuggler6, a commenté : « Jésus, même les feux d’artifice de Londres ont été réveillés. »

Un cinquième, @MrCommonSense01, a déclaré: « Je me suis réveillé. Les pires feux d’artifice depuis des décennies. Heureux que nous n’ayons pas gaspillé d’argent pour les regarder. »

Un autre utilisateur de Twitter, @ClaireC1907, a ajouté: « Ne pouvons-nous pas simplement avoir des feux d’artifice NYE comme tous les autres pays sans le rendre politique. »

L’affichage présentait à la fois des feux d’artifice et des drones près des monuments de Londres (Image: GETTY)

Cependant, d’autres n’ont pas tari d’éloges pour que l’affichage dans la capitale sonne en 2022.

Un utilisateur de Twitter, @avvaswani, a commenté : « Quelle façon incroyablement fabuleuse de fêter le Nouvel An !!! Les feux d’artifice étaient tout simplement géniaux ! Merci !! Je me sentais si fier d’appeler cette ville incroyable. bonne année!! »

Un autre, @Elladoob, a écrit : « Je me sentais très fier de ma ville ! »

Big Ben a sonné 12 fois pour signaler le début du feu d’artifice et des drones.

M. Khan a déclaré avant l’affichage que c’était « le meilleur que nous ayons jamais eu » (Image: GETTY)

La diffusion de l’événement par la BBC mettait en vedette l’acteur de Hamilton Giles Terera interprétant un poème de Thomas Roberts reflétant les réalisations récentes du pays.

M. Terera a déclaré: « Alors que les carillons de Big Ben sonnent autour de nous, signalant une année nouvelle, levez votre verre, montez le volume et accueillez 2022.

« Et alors que nous partageons ce moment de minuit, et imaginons tout ce qui reste à venir, savourons les choses magnifiques que nous avons accomplies en 2021.

« Nous nous sommes rassemblés autour de nos héros du NHS alors qu’ils déployaient la vaccination, et nous nous sommes tenus aux côtés de nos Trois Lions, la tête haute et fiers, unis en tant que nation.

« Nous avons remporté 124 médailles paralympiques, l’une des plus grandes victoires que nous ayons jamais vues, et notre star Emma Raducanu a remporté l’US Open, elle n’a que 18 ans.

Big Ben a sonné 12 fois pour signaler le début du feu d’artifice (Image : GETTY)

« Nous avons vu le retour des événements en direct et retrouvé la camaraderie et la camaraderie.

« Tom Daley a ramené de l’or à la maison et a quand même trouvé le temps de tricoter un cardigan.

« La Cop26 s’est réunie à Glasgow pour aspirer à construire un monde qui guérit, et Marcus Rashford et ses fans ont distribué 21 millions de repas scolaires gratuits. »

L’affichage près des monuments de Londres s’est poursuivi jusqu’en 2022.

Il a mis l’accent sur l’Euro féminin 2022 et fait référence à des joueuses de football qui se mettent à genoux dans une déclaration contre le racisme qui s’est avérée controversée.

L’émission a également célébré le théâtre avec une représentation du West End Musical Choir, alors que l’industrie continue d’être touchée par la pandémie.

Il y avait un clin d’œil au jubilé de platine de la reine, ainsi que les mots « bienvenue à tous » allumés dans des drones.

M. Khan a déclaré : « Il ne fait aucun doute que 2021 a été une année difficile pour nous tous, mais il y a aussi eu tant de raisons d’être fiers.

« Je suis ravi que nous ayons organisé une exposition unique présentant le meilleur de Londres au reste du monde – de rendre hommage à notre personnel héroïque du NHS pour leurs efforts dans le déploiement du vaccin au travail inspirant de nos stars du sport sur et hors du terrain.

«Pour la toute première fois, nous avons également inclus des performances en direct pour célébrer le secteur créatif de classe mondiale de Londres qui a été durement touché par la pandémie.

« Notre offre culturelle unique est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes la plus grande ville du monde, et je suis ravi que ce soir nous ayons envoyé un message au monde que nous sommes forts, nous sommes résilients et nous pouvons nous attendre à 2022. à Londres avec enthousiasme.