L’affiche complète de la Mexican Boxing Party est dévoilée

Tout est prêt pour la soirée de boxe qui se tiendra dans la nuit du 15 septembre au Palenque de Gallos de la Foire nationale de San Marcos, à Aguascalientes, où le combat stellaire est mené par l’hydrocalidé Miguel Borrego et le Tamaulipas Carlos “Rana” Gorham , qui concourra pour la ceinture vacante des poids mi-moyens Fedecaribe WBA.

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue dans une agence automobile renommée à Aguascalientes, le promoteur Gerardo Saldívar, de Golden Ring, a annoncé les détails de l’événement, ainsi que les boxeurs qui participeront à la fonction.

Enfin, la Vénézuélienne Alys Sánchez, ancienne championne du monde WBA des super poids coq, prendra la place de l’Argentine Erica Farías, qui s’est déclarée malade et ne jouera plus dans la ville d’Aguascalientes. L’expérimentée Alys Sánchez rivalisera avec Marisol “Coronita” Corona de Nayarit pour la ceinture Fedelatin vacante dans la version WBA de 130 livres.

“Il y aura également un duel entre le Mexique et l’Espagne, dans lequel Ulises ‘Ratoncito’ Lara de Mexico affrontera l’Espagnol invaincu Samuel Carmona, dix rounds au poids mouche. Je pense que ce sera un combat intéressant où les gens gagneront. Tous les combats auront leur dose d’émotion et nous invitons le public à assister et à célébrer l’anniversaire de l’indépendance avec une bonne performance de boxe », a expliqué Gerardo Saldívar.

Dans la même fonction, il y aura un affrontement entre Sinaloans, Aarón Rocha Guerrero contre Jorge Zavala, en super-moyens à six tours; à la même distance, l’hydrocalide Francisco Mercado Delgadillo contre Omar « Killer » Espinoza, en super léger.

«Nous aurons deux combats internationaux Colombie contre Mexique, la Colombienne Verónica Zuluaga combattra avec Itzel Guadalupe Reyes, d’Aguascalientes, en super poids plume à quatre rounds. Aussi la Colombienne Paulina Velázquez contre Perla “Rojita” Rojas, d’Aguascalientes, des combats qui seront très puissants puisque les dames ne sauvent rien”, a-t-il déclaré.

Pour ouvrir les hostilités à partir de 17h00, il y aura six combats en quatre rounds avec des boxeurs débutants, qui concourront pour la ceinture des Mexico Warriors, à savoir Mario Magallanes contre Omar Salazar, en poids plume; Zaira Rodríguez Flores accompagnera Alma Juárez Olivares, en poids mouche ; Magdiel Hernández-Enrique Aguilar, en poids welters; Mario De La Rosa contre Roberto Gómez, en super-léger ; Carlos David Ibarra fera les « honneurs » à Carlos Daniel Torres, à la plume ; Alejandro De La Rosa échangera des éclats d’obus avec Héctor Córdoba, à 140 livres.

Il a été signalé qu’en raison des mesures sanitaires que les autorités gouvernementales d’Aguascalientes ont mises en œuvre, pour contenir les infections par le virus SARS-CoV-2, la capacité de la propriété où la fonction aura lieu sera de cinquante pour cent. Le coût du billet est de 320, 230 et 150 pesos.