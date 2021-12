L’affiche de Batman vous demande de « tout remettre en question »

Le réalisateur Matt Reeves (Guerre pour la planète des singes) a sorti une animation soignée mais subtile faisant allusion au ton de son prochain film, The Batman. Le film devrait arriver le 4 mars 2022.

Dans le clip rapide que Reeves a partagé sur Twitter, une silhouette teintée de rouge du profil trempé de pluie de Batman devient un point d’interrogation criard – que même les fans de Batman comprendront comme un clin d’œil clair à The Riddler. Comme indiqué précédemment, le film mettra en vedette Paul Dano dans le rôle d’Eddie Nygma AKA The Riddler, John Turturro en tant que chef du crime Carmine Falcone, Andy Serkis en tant qu’Alfred, Zoe Kravitz en tant que Selina Kyle AKA Catwoman et Jeffery Wright en tant que commissaire Gordon. Au cas où vous l’auriez manqué, la bande-annonce de DC Fandome pour The Batman a montré Gotham City, la guerre du Chevalier noir contre le crime et les plans du Riddler dans des détails explosifs en octobre. Découvrez le nouveau clip ci-dessous.

Alors que Reeves passe à la vitesse supérieure sur la piste pour sortir, il a également déclaré dans une récente interview que Bruce Wayne de The Batman est inspiré par Kurt Cobain. Reeves a déclaré à Empire: « Plutôt que de faire de Bruce Wayne la version playboy que nous avons vue auparavant, il y a une autre version qui a traversé une grande tragédie et est devenue un reclus. J’ai donc commencé à faire ce lien avec Last Days de Gus Van Sant, et l’idée de cette version fictive de Kurt Cobain étant dans ce genre de manoir en décomposition. »

Le Batman engendrera également deux spin-offs, dont un qui mettra en vedette l’acteur Colin Farrell reprenant son rôle du Pingouin. Reeves développe également une série HBO Max qui se concentrera sur le service de police de Gotham City.