L’affiche de Halloween Kills Dolby démarre le mois d’octobre de la meilleure des manières 10z viral

Nous sommes officiellement en octobre et Dolby Cinemas a le moyen idéal de vous enthousiasmer pour le mois le plus effrayant de l’année. La chaîne de cinéma premium a créé une affiche exclusive pour le très attendu Halloween tue aujourd’hui. Considérons-nous amplifiés !

Sur l’affiche, Michael Myers brandit son fidèle couteau alors qu’il se tient au milieu des flammes. Cela continue un motif qui continue d’apparaître dans le marketing du film. Après tout, « plus il tue, plus il transcende ». Si vous vous souvenez de 2018 Halloween, rivale de longue date de Michael et sœur non canonique Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) a presque pensé qu’elle l’avait vaincu pour de bon après l’avoir neutralisé dans un incendie de maison. Malheureusement, le Boogeyman ne reste pas longtemps, Halloween Kills ayant lieu immédiatement après ce bref moment d’espoir.

Image via Universal Pictures

CONNEXES: Beyond Fest 2021: la gamme complète comprend «Halloween Kills», «Titane», «The Black Phone» et plus

Bien que le battage médiatique pour la suite continue, il y a eu une certaine confusion quant à la sortie prochaine du film. Le mois dernier, il a été soudainement annoncé que Halloween Kills verrait une sortie jour et date dans les salles et sur Peacock. Dans une récente interview avec Haleigh Foutch de Collider, PDG de Blumhouse Jason Blum expliqué que cette décision a été influencée par la bombe théâtrale de l’année dernière Bizarre. Lorsqu’on lui a demandé si cela continuerait avec le film final Halloween se termine, Blum a clarifié :

«Je ne veux pas que ça le fasse pour le troisième film. Je veux revenir aux fenêtres traditionnelles, mais COVID est incroyablement imprévisible, et je ne voulais plus prendre le risque. J’avais l’impression d’avoir fait ça avec Freaky, et ça m’a laissé un mauvais goût dans la bouche. Je ne veux donc pas répéter cette expérience.

Après de nombreux retards, Halloween Kills arrivera dans les cinémas et sur Peacock le 15 octobre. Si vous décidez de le regarder dans un cinéma proposant Dolby Cinema, il y a de fortes chances que vous ayez un aperçu de l’affiche que nous avons publiée ci-dessous :

CONTINUER À LIRE: Les meurtres les plus brutaux de Michael Myers, classés

Les collaborations cinématographiques de Bong Joon Ho et Song Kang-ho, classées du meilleur au… en quelque sorte encore mieux

Bong Joon Ho et Song Kang-ho continuent de repousser les limites de la narration avec leurs films touchants et innovants ensemble.

Lire la suite

A propos de l’auteur

Erin Brady

(127 articles publiés)



Erin est une journaliste et critique de divertissement ancrée par une obsession de longue date pour les films. Elle propose actuellement des nouvelles et des prises de vue chaudes avec Collider, avec ses autres signatures, notamment Fangoria, Film Cred et Screen Queens. Dans ses temps libres, on la voit écrire des nouvelles ou regarder des films d’horreur obscurs.

Suite

D’Erin Brady