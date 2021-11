L’affiche de No Way Home fait parler tout le monde

Eternals joue dans les cinémas, mais il n’y a pas de nouvelle bande-annonce de Spider-Man: No Way Home pour l’accompagner. Les rapports des derniers jours ont indiqué que Marvel et Sony ne se sont pas mis d’accord sur la deuxième bande-annonce. En conséquence, la bande-annonce sera publiée dans les prochains jours, peut-être à temps pour la première de Ghostbusters: Afterlife. Alors que tout cela s’est passé, les scènes supposées de la bande-annonce de No Way Home 2 sont apparues en ligne, indiquant que le nouveau clip contiendra quelques grandes révélations. Mais nous n’avons pas à attendre deux semaines de plus pour une grande révélation de No Way Home, car Sony a enfin publié une nouvelle affiche géniale de Spider-Man: No Way Home.

La première affiche de No Way Home

Il s’agit de la première affiche officielle de No Way Home que Sony a publiée en ligne. Techniquement, il s’agit de quelques affiches, car certains fans de Spider-Man ont commencé à en voir une variante à l’état sauvage. Mais Sony n’a publié que la version suivante de l’affiche en ligne, comme on le voit sur Twitter.

Le Multivers s’est déchaîné. #SpiderManNoWayHome est exclusivement dans les salles de cinéma le 17 décembre. pic.twitter.com/DchHdpKKFy – Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) 8 novembre 2021

C’est pourquoi nous l’appelons la première affiche officielle, car c’est celle qui fait le tour du monde. Et c’est la raison pour laquelle No Way Home était à la mode sur Twitter tôt lundi.

Alors que certains fans de Spider-Man auraient peut-être souhaité que Sony affiche trois variantes de Spider-Man sur l’affiche, cela ne s’est pas produit. Le plus gros spoiler du film est sorti depuis des mois, mais Sony et Marvel ne l’ont pas encore confirmé. Tobey Maguire et Andrew Garfield joueront dans le film aux côtés de Tom Holland. Mais il est peu probable que Sony montre les personnages sur une affiche avant d’apparaître dans une bande-annonce.

Cela dit, la première affiche présente une grande révélation, et Sony trolle déjà les fans à ce sujet :

allez-y, zoomez sur ces détails 👀 – Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) 8 novembre 2021

La grande révélation

Dans le post, nous voyons ce qui semble être Peter Parker de Tom Holland dans ce costume de Spider-Man amélioré que Tony Stark (Robert Downey Jr.) a conçu. Il fait face aux tentacules de Doc Ock (Alfred Molina) qui viennent vers lui. Mais nous devons zoomer pour voir tous les détails.

Ignorez Spider-Man et le méchant évident, et vous verrez les autres. L’affiche taquine l’implication de Sand Man et Electro dans le combat. Les teasers sont conformes à la première bande-annonce, qui ne montrait que Doc Ock tout en taquinant quatre autres méchants: Green Goblin, Electro, Sandman et The Lizard.

L’affiche de Spider-Man: No Way Home présente pour la première fois le Bouffon Vert. Source de l’image : Sony

Green Goblin était le deuxième personnage le plus évident de la bande-annonce après Doc Ock. C’est parce que nous avons vu l’une de ses grenades citrouilles emblématiques rouler vers la caméra. Mais l’affiche est encore mieux. Cela nous donne un vrai aperçu du méchant emblématique de la trilogie Sam Raimi Spider-Man.

Le Bouffon Vert est dans l’affiche, comme on le voit dans le coin supérieur droit de l’image ci-dessus. Bien sûr, l’affiche ne révèle pas quel acteur incarne le méchant emblématique. Mais les fans de No Way Home spoilers savent qu’il s’agit de Willem Dafoe, reprenant son rôle de Norman Osborn dans les films de Raimi.

Les autres Spider-Men

Cela peut sembler peu, mais avoir le Bouffon vert dans l’affiche de No Way Home est une autre grande révélation pour le film. Tout le monde parle également sur les réseaux sociaux. Après Doc Ock, il est le deuxième méchant à avoir traversé le multivers pour atterrir dans le MCU. Et si les méchants sont arrivés, il est logique de voir leurs Spider-Men correspondants dans le MCU.

Si Doc Ock et Green Goblin sont dans le MCU, alors Peter Parker de Tobey Maguire l’est aussi. Et si Maguire est dans No Way Home, alors Garfield doit y être aussi. Après tout, nous avons vu une fuite vidéo réelle de Garfield dans un costume de Spider-Man.