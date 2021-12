L’affiche de Sonic the Hedgehog 2 tombe avant la diffusion d’une nouvelle bande-annonce lors des Game Awards 2021

L’affiche du box-office pour Sonic le hérisson 2 a été révélé avant la première bande-annonce mondiale du film qui sortira lors des Game Awards 2021 demain soir.

L’affiche montre Sonic chevauchant un avion piloté par Tails. Ils sont tous les deux poursuivis dans le ciel par nul autre que le Dr Robotnik, joué par Jim Carrey.

Si vous ne connaissez pas la stroyline du prochain film, voici le synopsis :

Après avoir vaincu le Dr Robotnik et l’avoir banni sur une planète pleine de champignons, Sonic est prêt pour plus de liberté, alors que Tom et Maddie acceptent de le laisser rester à la maison pendant qu’ils partent en vacances. Cependant, le Dr Robotnik revient de la planète champignon avec un nouveau partenaire, Knuckles, à la recherche d’une émeraude qui peut donner le pouvoir de construire et de détruire des civilisations. Maintenant, Sonic et son nouvel ami Tails se lancent dans un voyage pour trouver l’émeraude avant qu’elle ne tombe entre les mains de Robotnik.