L’affiche des fans de Moon Knight imite le Split ⋆ 10z viral de M. Night Shyamalan

Une nouvelle affiche de fan pour la prochaine série Disney+ Chevalier de la lune imite celui déjà vu dans la promotion de Split de M. Night Shyamalan. La carrière de Shyamalan avait connu des jours meilleurs avant la sortie du thriller Split en 2016. Le film au succès retentissant suit Kevin (James McAvoy), qui compte 24 personnalités, dont l’une, la Bête surpuissante, cherche à dominer toutes les autres. Pensée pour être autonome, la fin de Split révèle que le film fait partie de l’univers Unbreakable (2000) de Shyamalan.

Rétrospectivement, Split sert d’histoire d’origine pour le super-vilain, The Horde, qui rencontre son compatriote méchant M. Glass (Samuel L. Jackson) et le super-héros David Dunn (Bruce Willis) dans le suivi, Glass (2019). Alors que ce dernier était loin d’être acclamé par la critique, Split est toujours considéré comme l’un des meilleurs films de Shyamalan grâce en grande partie à la performance aux multiples facettes de McAvoy. Cela étant dit, l’univers cinématographique Marvel se prépare à présenter un autre personnage aux multiples personnalités dans Moon Knight.

Le célèbre artiste Bosslogic a récemment partagé une affiche de fan de Moon Knight sur Instagram rappelant Split de Shyamalan. Au lieu d’ombres bifurquant de Kevin représentant la Bête et quelques autres personnalités, cette nouvelle pièce de mouvement voit Wolverine, Deadpool, le Punisher et Spider-Man dans l’ombre de Marc Spector. Découvrez-le ci-dessous :

Le concept multivers en cours du MCU Phase 4 nie les problèmes de continuité. Suite à l’acquisition de Fox par Disney/Marvel Studios, les fans anticipent la mise en œuvre des héros de la rue X-Men, Fantastic Four et (auparavant) de Netflix. Un troisième film mettant en vedette Deadpool de Ryan Reynolds a déjà été confirmé et on dit que Matt Murdock de Charlie Cox apparaîtra dans Spider-Man: No Way Home, ce qui a conduit beaucoup à un spectacle si, quand, où des personnages comme Punisher de John Bernthal reviennent – l’un des ces projets étant Moon Knight. La série devrait être diffusée l’année prochaine, se composer de six épisodes et mettra en vedette Oscar Isaac en tant que justicier titulaire.

Grâce à des gadgets comme Moonrangs, Moon Knight de Marvel a établi de nombreuses comparaisons avec Batman de DC au fil des ans. Cependant, les personnages ne semblent similaires. Dans les bandes dessinées, l’histoire d’origine de Spector le voit rencontrer le dieu égyptien de la lune Khonshu lors d’une expérience de mort imminente. Khonshu offre à Spector une seconde chance de vivre s’il accepte un partenariat symbiotique, qui lui confère des pouvoirs basés sur le cycle lunaire. Une fois qu’il devient Chevalier de la lune, Spector crée de multiples identités secrètes et développe un trouble dissociatif de l’identité. Isaac a taquiné que la série serait sauvage et, compte tenu de l’aspect psychologique de son anti-héros, pourrait être aussi imprévisible que Split. Une seule chose semble certaine : Hugh Jackman ne jouera pas le rôle de Wolverine.

