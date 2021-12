L’affiche du film Sonic The Hedgehog 2 révélée avant un premier aperçu des Game Awards

Suite aux nouvelles récentes selon lesquelles l’acteur de la voix de Tails, Colleen O’Shaughnessey, exprimera à nouveau Miles Prower dans le prochain film Sonic, l’affiche de la suite a été révélée, et elle fait référence de manière appropriée à un autre Sonic the Hedgehog 2 – certains pourraient dire le vrai Sonic 2.

Dévoilée sur Twitter, la nouvelle affiche (ci-dessous) présente Sonic, Tails et Robotnik – interprétés par le retour de Jim Carrey – volant haut au-dessus de la terre dans le biplan de Sonic, le Tornado, vu pour la première fois dans la suite originale de Mega Drive / Genesis. Vous pouvez voir quelques drones d’Eggman poursuivre alors que le soleil se lève à l’est… ou peut-être que le plan pointe vers le sud et le soleil se couche à l’ouest ? En tout cas, c’est joli.

Image : Photos Paramount

Le grand patron des Game Awards, Geoff Keighley, a également tweeté non seulement pour confirmer les rumeurs selon lesquelles le prochain jeu de Sonic serait présenté, mais aussi que Jim Carrey et Ben Schwartz – qui jouent respectivement Robotnik et Sonic – seront présents à la cérémonie de remise des prix de jeudi pour présenter un « World Première’ d’une bande-annonce.

Demain soir — Le 30e anniversaire de Sonic devient encore plus grand. Regardez le prochain jeu et… nous sommes ravis d’accueillir @jimcarrey et @rejectedjokes aux #TheGameAwards pour la première mondiale de #SonicMovie2 ! pic.twitter.com/78WDL2JLk3— Geoff Keighley (@geoffkeighley) 8 décembre 2021

La sortie du film est prévue pour avril 2022 – le 8, comme vous le saurez si vous prêtez attention à l’affiche. Après que le premier film ait reçu un accueil très houleux avant la sortie, ce qui a incité les producteurs à retravailler totalement le design du personnage principal, il semble que la suite soit plus en phase avec les attentes des fans dès le départ. Cela ne fait certainement pas de mal de faire référence à l’un des plus grands jeux du hérisson, c’est sûr ! Espérons que cette suite soit au moins aussi étonnamment divertissante que le premier film.

Faites-nous savoir ci-dessous si vous êtes enthousiasmé par cette suite rapide.