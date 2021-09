L’affiche du téléphone noir présente un virus Ethan Hawke 10z terrifiant

Avant sa première mondiale au Fantastic Fest, Scott Derrickson a publié la première affiche de son prochain film Le téléphone noir mettant en vedette Ethan Hawke. L’affiche montre ce qui semble être Hawke sous de la peinture faciale blanche et un masque grotesque évoquant Lon Chaney dans Londres après minuit.

Hawke n’est pas étranger au genre d’horreur, avec des films comme La purge et celui de Derrickson Sinistre inclus dans sa filmographie. Cependant, il joue généralement un père de famille qui veut protéger ses enfants de tous les maux qui se cachent en arrière-plan. Ce n’est certainement pas le cas ici. Dans The Black Phone, son mystérieux personnage met plutôt leur vie en grave danger.

Adapté d’une nouvelle de 2004 de Joe Colline, Hawke incarne un kidnappeur et un meurtrier qui veut revendiquer un jeune enfant nommé Finney Shaw (Tamise maçon) comme sa prochaine victime. Alors qu’il est piégé dans le sous-sol, Finney découvre que le téléphone déconnecté peut transmettre les voix des précédentes victimes du meurtrier.

CONNEXES : Beyond Fest 2021 : la programmation complète comprend « Halloween Kills », « Titane », « The Black Phone » et plus encore. Le Black Phone est actuellement sur le point d’être le prochain grand film de Blumhouse, projeté à la fois au Fantastic Fest et au Beyond Fest. Dans une interview avec Collider’s Steve Weintraub en juin, le PDG de Blumhouse Jason Blum a décrit le film comme “certainement l’un des films les plus effrayants” que la société ait jamais réalisé. La première séquence du film a également été projetée à la CinemaCon du mois dernier, Variety décrivant la séquence comme Derrickson « fléchissant complètement dans sa zone de confort » d’horreur à petit budget et à enjeux élevés. Dire que nous sommes ravis de le voir revenir à l’horreur après avoir trouvé le succès d’un film de bande dessinée avec Docteur étrange serait un euphémisme.

Découvrez l’affiche complète de The Black Phone ci-dessous. Le film met également en vedette Jérémy Davies, James Ransone, Madeleine McGraw, Jacob Moran, Jordan Isaiah Blanc, et Brady Hepner. The Black Phone sera présenté en première mondiale ce soir, le 25 septembre, au Fantastic Fest avant d’être projeté au Beyond Fest en octobre. Le film sortira en salles le 28 janvier 2022.

