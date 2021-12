L’affiche d’Uncharted Film dévoilée

Le film Uncharted pourrait ne pas sortir avant l’année prochaine, mais Sony Pictures a dévoilé son affiche mercredi.

Alors que pratiquement tout le monde sur la planète trébuche sur lui-même pour voir Tom Holland dans Spider-Man: No Way Home dans les salles cette semaine, Uncharted a publié son affiche officielle, qui, préparez-vous: a Holland au point mort. Oh, et Mark Wahlberg est là aussi – malheureusement, il n’est pas non plus un Spider-Man.

Les experts ont dit depuis le début que l’acteur était trop jeune pour jouer l’aventurier grisonnant Nathan Drake, mais il a certainement l’air de jouer le rôle ici. Holland a récemment déclaré que le tournage d’Uncharted l’avait « cassé » à cause de tous les cascades.

L’affiche rappelle un peu Uncharted 3: Drake’s Deception, qui est sorti sur PS3 en 2011. Peut-être que c’est juste le profil latéral et les teintes brunâtres, cependant.

Uncharted sortira le 18 février uniquement dans les salles. Espérons que cela finisse par être l’une des meilleures adaptations du jeu vidéo au film.

Quiconque cherche à parfaire la série avant la sortie du film sera heureux de savoir qu’Uncharted: Legacy of Thieves, qui contient Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy, arrive sur PS5 le 28 janvier, avec PC plus tard en 2022.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.