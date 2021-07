L’affiche et la bande-annonce de la saison 10 de “American Horror Story” dévoilent ce qui va arriver dans “Double Feature”

American Horror Story Saison 10 a maintenant une toute nouvelle affiche et bande-annonce qui donne aux fans un aperçu du “Double Feature” à venir. Dans l’affiche, nous voyons une image divisée, avec une tête extraterrestre assise dans un désert en haut et une créature aux dents pointues nageant dans l’eau en bas. Notamment, l’extraterrestre a le reflet d’un phare dans ses yeux, ce qui peut être un indice sur ce qui reliera les deux concepts.

La bande-annonce rapproche les deux concepts, montrant davantage la créature vicieuse et le petit martien vert, tout en affichant également un certain nombre d’autres images indiquant que des épisodes très étranges sont en cours. La nouvelle saison sera divisée en deux parties, semble-t-il, la première étant sous-titrée “Red Tide, et se déroulant dans et autour de l’eau hébergeant la créature potentiellement assoiffée de sang. La partie 2 s’intitule “Death Valley” et se concentrera sur un endroit sablonneux. apparemment habitée par des visiteurs d’une autre planète. La nouvelle saison débutera le 25 août avec une première en deux épisodes.

horreur par terre ou horreur par mer… ne manquez pas la première en deux épisodes de #AHSdoublefeature le 25 août sur FX et le lendemain sur #FXonHulu pic.twitter.com/EnNrA3HKuQ – Réseaux FX (@FXNetworks) 27 juillet 2021

Au début de 2020, il a été annoncé que la saison 10 d’American Horror Story serait retardée en raison des arrêts de production cinématographiques et télévisuels causés par la pandémie de coronavirus. Avant cela, Murphy avait parlé avec The Wrap et partagé quelques indices sur ce qu’il prévoyait pour la saison. “Une grande partie de ce que j’allais tourner dépendait d’un moment très précis”, a-t-il déclaré.

Murphy a poursuivi: “C’était une émission dépendante de la météo. Alors maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que nous allons faire. Je ne sais pas ce que je vais faire ensuite avec cette émission. Je Je ne sais pas si je vais accélérer une autre saison ou attendre l’année prochaine pour tourner celle-ci.” Il a ensuite été supposé que la nouvelle saison serait sous-titrée “Pilgrim”, mais il est clair maintenant que cela aurait pu être simplement un titre de travail.

Murphy avait précédemment annoncé que les fans pouvaient s’attendre à ce que les anciens membres de la distribution Sarah Paulson, Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross et Finn Wittrock reviennent pour la nouvelle saison. De plus, la star de Home Alone, Macaulay Culkin, a rejoint le casting, marquant ses débuts avec AHS. “Il n’a pas travaillé depuis un moment”, a déclaré Murphy à E! News en mai 2020, notant que Culkin a gardé un profil d’acteur assez bas au cours des deux dernières décennies.

“Donc, j’ai cette partie très, très grande et folle”, a-t-il poursuivi. “Et j’ai demandé à lui parler au téléphone et il a dit d’accord. … Je lui ai dit qu’il avait des relations sexuelles folles et érotiques avec Kathy Bates et qu’il faisait d’autres choses. Et il fait une pause et il dit:” Cela ressemble au rôle que je suis né jouer.’ Alors, il s’est inscrit sur-le-champ.”