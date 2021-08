L’affiche ravageuse du biopic de Lady Di avec Kristen Stewart

La robe est blanc cassé, elle est bustier et a une coupe sirène. Il présente des détails en tulle sur le décolleté, il est orné d’applications métallisées et de broderies fleuries.

(Neon Films) 27 janvier 2021

Fue apenas en junio del año pasado cuando salió a la luz la noticia de que Kristen Stewart le daría vida a la princesa Diana en su nueva película biográfica y hoy, Neon Films acaba de revelar la primera imagen de la actriz como la royal y tenemos que dire que la ressemblance est frappante.

À première vue, l’actrice apparaît vêtue d’une coiffe noire avec un filet, d’une chemise de la même couleur et d’un manteau rouge. Dites-nous ce que vous en pensez, pouvez-vous remarquer que derrière le maquillage et la coiffure se cache Stewart ?

Le 25 mars, le studio a partagé une nouvelle image de l’actrice en tant que Diana Spencer dans laquelle vous pouvez voir la bague de fiançailles emblématique que le prince Charles a offerte à Diana.

Good afternoon to this picture of Kristen Stewart as Diana & no one else pic.twitter.com/0CbdyRPOp4 — Clarisse Loughrey (@clarisselou) March 25, 2021

Le drame intitulé Spencer décrira le week-end critique des années 90, dans lequel Diana a décidé que son mariage avec Charles ne fonctionnait plus. Et où elle s’est rendu compte qu’elle avait besoin de s’écarter d’un chemin qui la mettait en ligne pour être un jour reine. Stewart décrira ce étape cruciale dans la vie de la princesse.

« Décembre 1991 : Le mariage du prince et de la princesse de Galles est depuis longtemps froid. Même si les rumeurs d’histoires d’amour et de divorces abondent, la paix est de mise pour les festivités de vacances à Sandringham Estate. Il y a de la nourriture et des boissons, du tir et de la chasse. Diana connaît le jeu. Cette année, les choses seront très différentes », lit-on dans la description officielle de Neon Films.