L’affirmation de Harry que le palais «n’a pas encouragé la thérapie» a été démystifiée alors que Charles assistait à des consultations Royal | Nouvelles

La nouvelle série documentaire d’Harry avec Oprah Winfrey, intitulée «The Me You Can’t See», a été diffusée sur Apple TV + cette semaine et a porté plusieurs nouveaux coups au Palace, quelques semaines à peine après avoir affirmé qu’il se sentait «piégé» dans le système. Il a allégué que son père, le prince Charles, avait l’habitude de dire à Harry – et à son frère aîné le prince William – d’apprendre simplement à accepter leur vie sous les projecteurs. Il se souvient que Charles avait dit: “C’était comme ça pour moi, donc ça va être comme ça pour toi.”

Le prince de Galles aurait été si reconnaissant pour l’aide du psychothérapeute qu’il a un buste du Dr McGlashan chez lui à Highgrove.

Diana aurait ensuite été traitée pour sa boulimie par le Dr Susie Orbach, une autre psychothérapeute, bien que le spécialiste n’ait jamais parlé de leurs séances ensemble.

Cependant, à la lumière des commentaires les plus récents de Harry, cette révélation sur Charles remet également en question son affirmation selon laquelle la famille royale «n’a pas encouragé la thérapie».

Les affirmations de Harry sont également en contradiction avec les initiatives lancées par les membres de la famille royale eux-mêmes, y compris la campagne “ Heads Together ” créée en 2017.

William, sa femme Kate et Harry ont tous travaillé ensemble et ont défendu la nécessité de demander une aide professionnelle lorsqu’ils luttent pour cette initiative.

William a dit que lui et son frère étaient «uniquement liés» à la mort de leur mère, tandis qu’Harry admettait que son frère l’avait encouragé à chercher de l’aide professionnelle.

Dans un documentaire de 2017 marquant le 20e anniversaire de la mort de Diana, William a également avoué qu’il «faisait face à beaucoup de traumatismes jour après jour, des choses que votre corps n’est pas programmé pour faire face» pendant son travail en tant que pilote d’hélicoptère d’ambulance aérienne, bien qu’il n’ait pas mentionné comment il avait tenté de résoudre ce problème.

LIRE LA SUITE: “ L’ultimatum ” de Béatrice sur sa famille à son ex “ s’est retourné contre lui ” avant les nouvelles de bébé

Expliquant la décision des Sussex de quitter la vie royale l’année dernière, il a déclaré: «Nous avons choisi de donner la priorité à notre santé mentale.

«C’est ce que nous faisons et c’est ce que nous continuerons de faire.»

Les dernières révélations de Harry font écho au sentiment d’impuissance que lui et Meghan ont exprimé pour la première fois lors de leur interview à la bombe d’Oprah en mars.

La duchesse de Sussex a déclaré: «Je suis allée à l’institution et j’ai dit que je devais aller quelque part pour obtenir de l’aide.

«J’ai dit que je n’avais jamais ressenti cela auparavant et que je devais aller quelque part et on m’a dit que je ne pouvais pas, que ce ne serait pas bon pour l’institution.

Meghan a ajouté que si le département royal des ressources humaines était sympathique, elle n’a trouvé de l’aide qu’en contactant «l’un des meilleurs amis de Diana».

Dans le Times, le journaliste Damian Whitworth a émis l’hypothèse: «C’était peut-être la grande confidente de Diana, Julia Samuel, une psychothérapeute qui est restée proche de William et Harry.