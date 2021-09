L’affirmation de la synagogue Tree of Life de Biden n’est pas vraie, admet la Maison Blanche

WASHINGTON – Le président Biden n’a pas visité la synagogue Tree of Life à Pittsburgh après le meurtre de 11 fidèles – bien qu’il l’ait dit, la Maison Blanche a admis vendredi.

Biden a déclaré jeudi aux dirigeants juifs qu’il se souvenait d’avoir “passé du temps à” et “d’aller à” l’Arbre de vie, mais la synagogue a déclaré au Post qu’il n’y était jamais allé.

Près de 24 heures après avoir été interrogé sur l’écart, un responsable de la Maison Blanche a déclaré dans un communiqué que Biden “fait référence à un appel qu’il a eu avec le rabbin Tree of Life en 2019”.

La fausse déclaration initiale de Biden a reçu de nombreuses critiques et a été présentée dans des segments sur CNN et Fox News.

LA SYNAGOGUE DE L’ARBRE DE VIE CONTESTE LA RÉCLAMATION DE BIDEN QU’IL A VISITÉ APRÈS LE MASSACRE

La fusillade de masse de 2018 contre l’Arbre de vie a été le pire crime de haine anti-juive de l’histoire des États-Unis.

Biden a la réputation de faire des déclarations fausses ou embellies et a abandonné sa première campagne présidentielle en 1988 en raison d’un scandale de plagiat. Mais à près de 79 ans, son acuité mentale est aussi un sujet fréquent de débat public.

Dans une fausse déclaration tristement célèbre, Biden a affirmé en 2020 qu’il “avait le grand honneur d’être arrêté” en Afrique du Sud alors qu’il “essayait de voir [Nelson Mandela] sur Robbens Island », où Mandela était en prison jusqu’en 1990. Il a déclaré que Mandela l’avait remercié pour cela.

Biden a admis plus tard: “Je n’ai pas été arrêté, j’ai été arrêté. Je n’ai pas pu me déplacer où je voulais aller.”

Biden a abandonné la primaire présidentielle démocrate de 1988 en raison d’un scandale de plagiat. Il a admis avoir plagié un article d’une faculté de droit et a été dénoncé pour utilisation sans lignes de crédit du chef du parti travailliste britannique Neil Kinnock.

Cependant, Biden a eu du mal avec sa mémoire lors de l’événement de jeudi.

Le président n’a pas pu se rappeler le nom de la chanson “Hava Nagila” en parlant du mariage de sa fille avec un homme juif, en disant : “Mon esprit se vide maintenant, quelle est la chanson qui est jouée là où tout le monde est sur la chaise ? Je peux ne m’en souviens pas.”

Bien que Biden ait déclaré à tort qu’il avait visité l’Arbre de vie, le rabbin de la congrégation, Hazzan Jeffrey Myers, a indiqué qu’il n’y avait aucune rancune dans une déclaration publiée par la Maison Blanche.

“Le président Biden m’a gentiment appelé sur mon téléphone portable alors que j’étais assis à l’aéroport de Dulles en attendant un vol de retour pour Pittsburgh après avoir témoigné devant le Congrès en juillet 2019”, a déclaré Myers.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« D’une manière sincère, il a présenté ses condoléances et a demandé comment nous allions. Nous avons parlé des défis de l’antisémitisme, et il a clairement indiqué qu’il le confronterait avec nous en tant que président. La conversation signifiait beaucoup pour moi, et je le ferai. soyez toujours reconnaissant pour ses paroles aimables et son soutien continu à notre communauté. »

Le président de l’époque, Donald Trump, a visité l’Arbre de vie trois jours après une fusillade de masse. Trump a été rejoint par des membres juifs éminents de son administration, dont sa fille Ivanka Trump, son gendre Jared Kushner et le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin.