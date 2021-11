L’affirmation de Meghan concernant les médias rejetée par Melody Hobson dans la dernière interview | Royale | Nouvelles

La position de Meghan Markle sur les médias a été rejetée par la directrice générale Melody Hobson, qui a fait valoir que les médias grand public et les plateformes de médias sociaux pourraient aider à encourager les jeunes à être « ambitieux ». Dans une conversation approfondie avec le sommet en ligne du New York Times DealBook, la duchesse de Sussex a fait valoir que la « culture des appâts au clic » était préjudiciable aux femmes et aux jeunes filles et se concentrait davantage sur « la création de l’actualité que sur la diffusion de l’actualité ». Meghan et le prince Harry ont tous deux exprimé ouvertement leur point de vue sur les médias, les accusant de propagation de la désinformation et de la division.

Au cours de la conversation, qui était intitulée : « Minding The Gap », Meghan a déclaré à l’animateur Andrew Ross Sorkin « L’ensemble de l’environnement des médias sociaux, pas seulement les médias sociaux mais aussi les médias au sens large, je pense qu’il existe des médias vraiment légitimes, mais à pour le moment, vous voyez à bien des égards les médias sociaux alimenter cela.

« Cela devient donc une course vers le bas parce que cette culture de clickbait a fait en sorte que quelque chose de salace soit plus intéressant et soit plus pris en charge et puisse être monétisé.

« Cela finit donc par être ce qui alimente tout l’environnement des médias.

« Je pense que la pièce difficile là-bas est qu’à bien des égards, parce qu’elle est si rapide et rapide dans la façon dont elle est livrée, il s’agit de créer les nouvelles plutôt que de rapporter les nouvelles.

« Les effets néfastes de cela, en particulier pour les femmes, en particulier pour les jeunes filles, sont même impossibles à quantifier. »

La conversation, qui a été menée aux côtés de Mellody Hobson, était axée sur la façon dont les femmes peuvent atteindre la parité professionnelle et économique et a vu Meghan discuter de sa récente campagne au Congrès pour une politique nationale de congés payés.

Mme Hobson, co-PDG et présidente d’Ariel Investments, a riposté au résumé de Meghan des médias, en déclarant: « Il peut être exploité pour de bon, il peut être exploité dans l’autre sens.

« J’ai regardé le documentaire Muhammad Ali de Ken Burns, c’est un exemple classique d’un retour sur un individu qui était extraordinairement controversé à l’époque et qui était juste capable de voir la totalité de son impact sur une société et de comprendre la grandeur c’était là.

« La question est donc de savoir comment pouvons-nous très, très soigneusement organiser certains de ces messages, en particulier pour les jeunes, d’une manière qui leur permettra à nouveau d’être aussi ambitieux et d’aspirer au même genre de grandeur. »

Pendant que Meghan menait sa discussion avec le New York Times, Harry apparaissait dans un panel pour Internet Lie Machine, organisé par le magazine américain Wired, qui était axé sur les médias sociaux et la propagation de la désinformation.

L’ancien royal a révélé qu’il avait averti le PDG de Twitter, Jack Dorsey, la veille des émeutes du Capitole du 6 janvier, que « sa plate-forme permettait la mise en place d’un coup d’État ».

Il a également qualifié la désinformation de « crise humanitaire mondiale » et a parlé de ses efforts et de ceux de Meghan pour lutter contre la négativité des médias sociaux.

Le couple a été de plus en plus occupé au cours des derniers mois, avec Meghan entrant dans la sphère politique avec ses efforts de lobbying pour une politique nationale de congés payés et Harry écrivant ses mémoires et travaillant son rôle de responsable de l’impact chez BetterUp.

Les Sussex ont démissionné de la famille royale en janvier 2020 afin de poursuivre une vie plus indépendante et ont depuis déménagé en Californie.