L’affirmation de Psaki selon laquelle Biden a « sauvé Noël » veut du crédit pour avoir fait son travail: Pavlich

Les co-animateurs de « The Five » ont réfuté l’affirmation de mercredi de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, selon laquelle l’administration du président Biden « a sauvé Noël ».

« [I]C’est toujours intéressant quand les politiciens veulent du crédit pour avoir fait leur travail », a déclaré jeudi la co-animatrice Katie Pavlich. crise. Et OK, bien sûr, les magasins sont peut-être plus approvisionnés qu’il y a un mois, mais les familles ne peuvent pas se le permettre. Leurs factures de gaz naturel ont augmenté de 40 % grâce à cette administration. Leur gaz qu’ils remplissent leur voiture [with] faire ses achats de Noël coûte deux fois plus cher qu’il y a un an. Toutes leurs économies sont anéanties par l’inflation. »

PSAKI RÉCLAMATION BIDEN « NOL SAUVE » AU MILIEU DES PROBLÈMES EN COURS DE CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

« Il n’y a pas de politiques spécifiques que l’administration a mises en œuvre [to alleviate the supply chain crisis] », a ajouté le co-animateur Sean Duffy.

La Maison Blanche tente de détourner l’attention des Américains de la « crise des tests » et de sa cote d’approbation économique, qui est la pire depuis celle de l’ancien président Jimmy Carter, a déclaré la co-animatrice Kayleigh McEnany.

La cote d’approbation économique moyenne de Biden dans les sondages de décembre est de -13 points, a-t-elle ajouté.

La moyenne de ces notes pour les présidents au cours des 44 dernières années a été de +5 points, a-t-elle noté.

« Alors allez-y, dites que vous avez sauvé Noël », a déclaré McEnany. « Cela ne va pas vous aider à sauver la Maison à mi-parcours. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« [I]Si j’étais Joe Biden, voici ce que je dirais : tout devrait être fabriqué en Amérique », a déclaré le co-animateur Jesse Watters. « Je ne veux pas ramasser quelque chose et voir qu’il est fabriqué en Chine, alors nous sommes va ramener les emplois, les usines, les ramener en Amérique ou au moins en Amérique du Nord ou du Sud. Rapprochez-vous simplement pour que les navires n’aient pas à traverser le Pacifique depuis un pays communiste avec une histoire de travail forcé et de virus. »