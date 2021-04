L’affirmation du prince Harry au sujet de Diana au microscope, affirmant qu’il serait un bon roi | Royal | Nouvelles

Prince Harry: un panel analyse le langage corporel dans une interview d’Oprah

Les retombées de l’interview à la bombe de Harry et de sa femme Meghan Markle avec Oprah Winfrey se poursuivent, le palais de Buckingham affirmant qu’après sa diffusion, il examinerait les préoccupations soulevées par les Sussex. Les allégations contre la famille incluaient des problèmes de race et de santé mentale, tandis que Harry lui-même expliquait comment il pensait que son frère William et son père le prince Charles étaient «piégés» dans la monarchie. Parmi les autres affirmations faites, il y avait la façon dont Meghan et Harry ont dit s’être mariés en secret quelques jours avant leur spectaculaire mariage royal, ce qu’ils ont admis plus tard était faux.

En raison de cette remarque, l’archevêque de Cantorbéry – Justin Welby – est entré dans le débat, confirmant que le mariage «légal» était celui dont des millions de personnes à travers le monde ont assisté en 2018.

Mais un autre commentaire de Harry a également été mis au microscope, car il a soutenu que sa mère Diana aurait peut-être vu son départ de la famille royale l’année dernière, si elle était toujours en vie.

Au cours de l’interview, Harry a déclaré qu’il pensait que Diana serait « très triste » et « très en colère » de la façon dont le chaos entourant son départ du cabinet avait éclaté, mais que « tout ce qu’elle voudrait, c’est que nous soyons heureux » .

Il a ajouté: «Je pense qu’elle l’a vu venir. Et j’ai certainement ressenti sa présence tout au long de ce processus.

L’affirmation du prince Harry à propos de Diana au microscope alors que sa mère affirmait que Duke pourrait être un bon roi (Image: GETTY)

Le prince Harry et Meghan Markle ont fait des déclarations sur Oprah (Image: GETTY)

Pourtant, cela semble être différent de la façon dont Diana pensait réellement qu’Harry pouvait être au sein de la monarchie et des caractéristiques qu’il incarnait en tant qu’enfant.

L’auteur royal Robert Jobson a déclaré à Channel 5 que dans sa jeunesse, Diana donnerait à son plus jeune fils le surnom de « Good King Harry ».

Bien que son frère William ait été et reste le deuxième en ligne du trône, Diana pensait en fait qu’Harry serait mieux placé pour un rôle de monarque.

M. Jobson a déclaré: « Elle avait l’habitude de se référer à Harry comme GKH, le bon roi Harry, parce qu’elle pensait qu’il serait mieux équipé pour le rôle dans le futur que William. »

JUST IN: Meghan accusée d’être « méchante » envers les contribuables britanniques à propos d’une demande de mariage

Le prince Harry et Meghan Markle le jour de leur mariage en 2018 (Image: GETTY)

Cette affirmation a été soutenue par la biographe Angela Levin, auteur de Harry – Conversations avec le prince, qui a révélé que Diana était moins que sûre des références de William pour être roi.

Elle a écrit: « La capacité apparente d’Harry à faire face, son aisance avec les gens et l’enthousiasme général ont amené Diana à croire qu’il gérerait le fait d’être roi plus facilement que William. »

Mme Levin a ajouté que la princesse Diana a affirmé que « William ne veut pas être roi et je m’inquiète à ce sujet. Il ne veut pas que chacun de ses mouvements soit surveillé ».

L’affection de Harry pour sa mère est restée claire dans les années qui ont suivi la mort tragique de Diana en 1997.

NE MANQUEZ PAS:

William fait allusion à un changement majeur de politique d’entretien après le règne de Queen [ANALYSIS]

Meghan et Harry défendus par l’évêque de mariage royal [INSIGHT]

La famille royale a commis des « erreurs horribles » avec Meghan mais « ne voulait pas le faire » [UPDATE]

La princesse Diana avec ses deux fils Harry et William (Image: GETTY)

En plus de lui rendre hommage dans l’interview d’Oprah, Harry et Meghan ont également fait un doux signe de tête à Diana lorsqu’ils ont lancé Archewell en janvier avec un poème qui s’ouvre sur le vers, «Je suis le fils de ma mère».

Et selon le documentaire Amazon Prime Princes of the Palace, la détermination de Harry à perpétuer l’héritage de sa mère était au cœur de son travail, au moment où il est devenu adulte.

Le narrateur du documentaire a noté que le 18e anniversaire de Harry marquait « son émergence en tant que protecteur de l’héritage de sa mère et en tant que figure royale à part entière ».

Ils ont poursuivi: «Ce n’était pas un hasard si le premier engagement solo du Prince devait être une visite à Great Ormond Street à Londres.

La princesse Diana avec le prince Harry comme bébé (Image: GETTY)

«La princesse Diana était présidente de l’hôpital pour enfants jusqu’à sa mort, juste avant le 13e anniversaire de Harry.

«Cinq ans plus tard, sa promesse de continuer le travail caritatif qu’elle a commencé, la décision de Harry de s’intéresser au travail de sa mère a été encouragée par le prince de Galles.

La voix off a ajouté: « Il ne fait aucun doute que le prince Harry a la touche commune. »

Depuis son mariage avec Meghan, Harry a également cherché du réconfort auprès de la mère de sa femme, Doria Ragland, que le duc de Sussex aurait appelé «maman».

Arbre généalogique royal (Image: EXPRESS)

Selon The Sun, un initié a décrit Doria comme « une tour de force absolue » – « pas seulement pour Meghan mais aussi pour Harry ».

La source a poursuivi: «Il n’a évidemment pas de mère à qui il peut se tourner pour obtenir des conseils, mais il a toujours été incroyablement proche de Doria et jamais plus qu’aujourd’hui.

«Harry a énormément de respect pour elle et pour son jugement, c’est pourquoi lui et Meghan lui ont tous deux parlé de ce qu’ils prévoyaient de faire.

Ils ont ajouté: «Elle a toujours été l’incarnation même du calme et Meghan et Harry lui font confiance, ainsi que son jugement à 100%.