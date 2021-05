L’affirmation d’un journaliste du NYT COVID sur les “ racines racistes ” de la théorie des fuites en laboratoire fait allusion aux priorités de l’actualité du journal ⋆ .

Le rejet désinvolte par un journaliste du New York Times de la théorie de plus en plus populaire de l’origine de la «fuite de laboratoire» COVID-19 offre un aperçu révélateur des priorités du journal en matière de pandémie 18 mois après le début de la crise sanitaire qui a envahi la couverture médiatique mondiale depuis le début de l’année dernière.

Apoorva Mandavilli, journaliste scientifique de longue date et écrivain à plein temps au Times depuis mai de l’année dernière, a suggéré mercredi que les soupçons croissants selon lesquels COVID-19 provenait d’un laboratoire de virologie chinois étaient à la fois erronés et sectaires.

«Un jour, nous arrêterons de parler de la théorie des fuites de laboratoire et admettrons peut-être même ses racines racistes», a-t-elle écrit sur Twitter. “Mais hélas, ce jour n’est pas encore là.”

Mandavilli a par la suite supprimé ce tweet. Dans un post de suivi, elle n’a pas rétracté son affirmation précédente sur les «racines racistes» de la théorie, mais a plutôt dit qu’elle avait été «mal formulée».

«L’origine de la pandémie est une ligne d’information importante que mes collègues couvrent de manière agressive», a-t-elle écrit.

Jeudi soir, le compte Twitter de Mandavilli ne semblait plus actif. Elle n’a pas répondu aux demandes de renseignements concernant ses opinions sur la théorie et la raison de la disparition de son compte.

Pourtant, sa suggestion selon laquelle la théorie des fuites en laboratoire est à la fois «raciste» et indigne de la discussion qu’elle a provoquée peut faire la lumière sur les priorités de couverture pandémique de l’un des journaux les plus influents au monde.

La théorie des fuites en laboratoire a été catapultée au centre de la crise du COVID-19 ces dernières semaines, faisant l’objet d’enquêtes du Congrès, de directives présidentielles et d’une couverture médiatique accrue.

Bien que les preuves à l’appui de la théorie soient facilement disponibles depuis le début de la pandémie, les reportages du Times sur de tels indices – comme celui de la plupart des médias – ont été relativement rares jusqu’à récemment. Seule une poignée de médias, dont Just the News, ont commencé à approfondir le sujet dès l’année dernière.

On ne sait pas ce qui s’est passé au cours de l’année pour changer les priorités de la couverture médiatique de l’establishment.

Le Times vient de publier cet «explicatif» sur l’hypothèse jeudi. Pas plus tard qu’en mars de cette année, le journal dénigrait l’ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention, Robert Redfield, pour avoir promu ce que le journal considérait comme la «soi-disant théorie du laboratoire» qui avait été «décriée par de nombreux scientifiques» jusque-là.

En mai de l’année dernière, le journal affirmait que «parmi les scientifiques et en particulier les virologues, il est largement admis que les chances qu’un accident de laboratoire ait déclenché l’épidémie sont minces. Le même mois, le journal a rejeté l’hypothèse comme un ensemble de «théories non fondées».

La théorie des fuites en laboratoire, bien sûr, n’est encore qu’une théorie. Le confirmer ou le réfuter dépendra presque certainement de l’obtention d’un accès de haut niveau aux enquêteurs internationaux à l’Institut de virologie de Wuhan, ce qui sera difficile à atteindre sous les auspices du très secret Parti communiste chinois. Une équipe d’enquête de l’Organisation mondiale de la santé au début de cette année n’aurait passé qu’une journée au laboratoire à interviewer des responsables du laboratoire.

Pourtant, les éléments clés de la théorie et un éventuel lien financier américain avec la fuite sont connus depuis plusieurs mois ou plus. Les pièces du puzzle des fuites de laboratoire qui ont émergé dans les rapports publics comprennent:

Reste à savoir si le Times et d’autres organes de presse traditionnels vont ou non transférer leurs ressources considérables vers une enquête plus approfondie sur la théorie du laboratoire, bien que l’écrivain du New York Times Frank Bruni cette semaine ait suggéré que le départ du président Donald Trump de la Maison Blanche peut avoir été le catalyseur d’une acceptation plus répandue de l’hypothèse.

«La rapidité avec laquelle [Trump] a cherché à rejeter tout blâme présent ou futur pour sa réponse à la pandémie en diabolisant la Chine et en attisant la xénophobie a rendu le scénario de fuite de laboratoire terriblement pratique », a écrit Bruni, arguant que, pendant l’administration Trump,« un rejet de la fuite de laboratoire scénario semblait non seulement raisonnable mais aussi humain. »

Pourtant, maintenant, a fait valoir Bruni, “la vérité doit être recherchée.”