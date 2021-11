Le duc de Sussex, qui vit maintenant en Californie avec son épouse Meghan Markle, son fils Archie et sa nouvelle fille Lilibet, a fait sensation cette semaine après avoir suggéré qu’il avait parlé au fondateur de la plate-forme mondiale de médias sociaux avant les émeutes pour lui parler d’un « coup d’Etat » imminent. Cependant, Jonathan Sacerdoti, qui est un commentateur régulier sur Sky News ainsi qu’un contributeur à The Spectator, a suggéré que la reine Elizabeth était susceptible de voir d’un mauvais œil la dernière incursion de son petit-fils dans le monde des affaires publiques.

M. Sacerdoti a déclaré à Express.co.uk : « Je pense qu’il est intéressant qu’il ait dit qu’il était en contact direct avec Jack Dorsey, lui donnant des conseils politiques.

« Il y a eu des critiques de Meghan pour s’être impliquée dans la politique et maintenant nous voyons la possibilité que le prince Harry lui-même s’implique. »

Il a ajouté : « Je pense que l’idée qu’il soit une sorte de conseiller politique est intéressante.

« Ce qui est aussi assez intéressant, c’est qu’il dit que c’est la dernière fois qu’il a entendu parler de Jack Dorsey.

«Je ne sais pas pourquoi ils suivraient des conseils politiques ou même des conseils commerciaux du prince Harry.

M. Sacerdoti a déclaré qu’il était « définitivement étrange » que le prince offre des opinions sur la politique américaine et le rôle de Twitter, étant donné la convention de la reine de refuser de s’impliquer dans la politique, à laquelle elle a adhéré tout au long de son règne de 70 ans.

M. Sacerdoti a déclaré: « Comme toujours avec Harry, il n’est pas clair pourquoi il serait de toute façon un conseiller particulièrement utile sur cette question.

«Je comprends que lui et Megan pensent qu’ils sont des personnes influentes dans ces discussions et ils pensent cela parce qu’ils estiment que les médias sociaux et les médias traditionnels ont eu un impact négatif sur leur propre vie et qu’ils parlent d’une position d’expérience à cet égard.

« Je comprends tout ça. Mais je ne pense pas nécessairement que cela les laisse particulièrement bien qualifiés pour discuter de politique et de Twitter. Surtout pas dans le contexte qu’il mentionnait.

La violence a éclaté au Capitole le 6 janvier lorsqu’une foule est descendue à la Chambre des représentants des États-Unis après un rassemblement organisé par Donald Trump, qui a utilisé la plate-forme pour faire des allégations sans fondement sur la fraude électorale.

Dans le chaos qui a suivi, un total de cinq personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées. M. Trump a été bloqué sur Twitter le lendemain.

S’adressant à Wired cette semaine, Harry a déclaré: « J’ai prévenu Jack qu’un coup d’État était en train d’être organisé la veille, et je n’ai pas eu de ses nouvelles depuis. »

Sur la question plus large, il a ajouté : « La désinformation est une crise humanitaire mondiale.

« J’ai perdu ma mère à cause de cette rage auto-fabriquée. »

Se référant à la duchesse de Sussex, il a en outre affirmé: « Plus de 70% des discours de haine contre ma femme sur Twitter peuvent être attribués à 50 comptes. »

Avant la publication, Express.co.uk a contacté les Sussex via Archewell pour donner à Harry un droit de réponse.