L’affirmation inattendue de Floyd Mayweather à propos de Canelo lvarez

Plus tôt ce mois-ci, Saúl Álvarez n’a pas déçu et a éliminé Caleb Plant au onzième round de combat, confirmant qu’il est l’un des meilleurs boxeurs du monde. En réalité, il y a ceux qui considèrent le mexicain comme le meilleur livre pour livre aujourd’hui, car il semble qu’aucun boxeur ne puisse le battre.

Canelo a éliminé Plant et a confirmé qu’il était l’un des meilleurs boxeurs du moment.

Cependant, Canelo (57-1-2) a la « tache » de n’avoir été battu qu’une seule fois dans sa carrière : c’était aux points contre le légendaire Floyd Mayweather (50-0), qui l’a emmené invaincu en septembre 2013 et a étiré les vôtres. L’Américain, déjà retraité de l’activité professionnelle, est revenu sur le ring en juin de cette année dans un combat d’exhibition avec le youtuber Logan Paul et garde un œil sur ce qui se passe dans la boxe.

regarde aussi

L’argent a été le seul à battre lvarez, en 2013.

regarde aussi

Après le formidable KO d’Álvarez to Plant, Money lui-même a donné son point de vue sur le présent du boxeur aztèque avec une déclaration inattendue, contrairement à ceux qui pensent qu’il est le meilleur livre pour livre d’aujourd’hui… Qui sont pour lui ceux qui pourraient rivaliser avec Canelo dans cette caractérisation ?

regarde aussi

LA RÉCLAMATION INATTENDUE DE MAYWEATHER AU SUJET DE CANELO



Bien que surprenant, Floyd Mayweather, ancien champion invaincu dans les catégories super poids plume, poids léger, super poids léger, poids welter et super poids welter, a exprimé son opinion avec respect. « Nous ne pouvons pas parler du meilleur livre pour livre quand il y a beaucoup de combattants là-bas. », exprimé à Boxing Bob dans le cadre de la convention annuelle du World Boxing Council à Mexico.

Mayweather et Canelo, en action sur le ring.

« Je ne veux pas manquer de respect à Canelo, mais il y a beaucoup de champions comme Gervonta Davis, qui s’est avéré être l’un des meilleurs du moment et l’un des meilleurs livre par livre, ainsi que Terence Crawford, David Benavidez ou Errol Spence. Il y a beaucoup de champions qui ne reçoivent pas le crédit « ajoutée.

Pour l’Américain, le boxeur mexicain n’est pas le meilleur livre pour livre du moment.

Enfin, Money a rappelé le combat qu’il avait eu avec Álvarez en 2013 et a félicité le Mexicain : « Nous avons eu la chance de heurter (Canelo et moi) deux combattants invaincus et nous avons donné aux gens ce qu’ils voulaient voir. Nous avons eu une excellente partie d’échecs. Comme je l’ai dit, Canelo est un compétiteur très coriace, un combattant coriace et il en est un des visages. du sport de la boxe « .

regarde aussi

regarde aussi

regarde aussi

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE