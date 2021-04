L’affirmation selon laquelle la drogue a tué George Floyd repose sur un trope raciste

Mes émotions oscillent entre exaspération et indignation chaque jour que je lis le récapitulatif du procès de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, accusé d’avoir tué George Floyd.

Je ne suis pas naïf. Je sais comment se déroulent ces procès de flics meurtriers. La défense traîne la réputation de la victime décédée dans la boue – «c’était un grand Noir sujet à la violence» ou «il était sous l’influence d’une drogue» – pour créer un écran de fumée, pour générer de l’empathie pour le flic. De Michael Brown à Philando Castile, trop de juges et de jurys ont été victimes de ce stratagème fatigué – le scénario du «nègre fou de drogue» – lorsqu’un policier blanc tue un Noir.

Fidèles à leur habitude, les avocats de M. Chauvin ont tenté de détourner le blâme de son acte brutal sur les drogues trouvées dans le corps de M. Floyd au moment de sa mort. « La preuve montrera que M. Floyd est décédé d’une arythmie cardiaque due à l’hypertension, à sa maladie coronarienne, à l’ingestion de méthamphétamine et de fentanyl et à l’adrénaline qui traverse son corps », a déclaré l’avocat de la défense Eric Nelson au jury. En d’autres termes, M. Floyd serait peut-être encore en vie aujourd’hui s’il n’avait pas pris de drogue. Honte à nous si nous achetons cette fausse défense cette fois-ci.

Je suis un neuropsychopharmacologue qui étudie la toxicomanie. Mon travail s’est concentré sur les stigmates injustes et non scientifiques entourant la consommation de drogues et la criminalisation des drogues dans le monde. La tentative de la défense de dépeindre M. Floyd comme un toxicomane fou repose sur des mythes rétrogrades sur l’impact des drogues sur notre corps et notre esprit.

S’il est vrai que M. Floyd avait de petites quantités de méthamphétamine et de THC, le principal ingrédient psychoactif de la marijuana, dans son sang – 19 et 2,9 nanogrammes par millilitre, respectivement – ces chiffres suggèrent fortement qu’il ne les avait pas utilisés depuis au moins plusieurs heures, peut-être un jour.

De plus, les niveaux de méthamphétamine de M. Floyd étaient bien inférieurs à ceux que j’ai trouvés, dans mes recherches en laboratoire sur des dizaines de participants, nécessaires pour induire une activité cardiovasculaire significativement élevée: supérieure à 25 nanogrammes par millilitre. La quantité de méthamphétamine (et de THC) trouvée dans le sang de M. Floyd était trop faible pour qu’elle ait eu un effet significatif sur lui.

Son sang contenait également 11 nanogrammes de fentanyl, le dernier médicament vilipendé des États-Unis. Le fentanyl (ou ses analogues) mélangé à de l’héroïne ou à d’autres drogues et vendu illégalement à des fins récréatives peut être très dangereux ou mortel. Mais il est important que nous ne soyons pas la proie de mythes mal informés et dangereux sur la drogue. Les médias, les agences gouvernementales et les forces de l’ordre ont affirmé à plusieurs reprises que de minuscules expositions cutanées au médicament peuvent provoquer une surdose. C’est incontestablement faux. À mesure que la peur du fentanyl augmente, la criminalisation augmente également: en Floride, par exemple, un décès par surdose lié au fentanyl peut entraîner une accusation d’homicide causé par la drogue pour les trafiquants, même si beaucoup ne savent pas que ce qu’ils vendent a été réduit drogue.

Vous devez également savoir que le fentanyl est un médicament opioïde approuvé par la FDA et utilisé dans le traitement de la douleur intense. Aux États-Unis, le médicament est utilisé à cette fin depuis plus de 50 ans. Il vient même dans une formulation de sucette sucrée adaptée aux enfants. Le fentanyl est un médicament sûr et efficace lorsqu’il est utilisé tel que prescrit.

Alors, que nous disent 11 nanogrammes de fentanyl sur l’état mental et physique de M. Floyd quelques instants avant sa mort? Pas beaucoup, car la même quantité de fentanyl qui produit du plaisir chez un utilisateur tolérant peut entraîner une surdose chez un utilisateur peu fréquent. C’est pourquoi, avec le rapport de toxicologie, nous devons interpréter le comportement de M. Floyd peu de temps avant sa mort, ce qui est un baromètre de la déficience d’une personne.

Nous avons vu qu’il était émotionnellement approprié et qu’il se comportait de manière rationnelle, compte tenu des circonstances. Quelques minutes avant sa rencontre avec la police, il a acheté un article dans une épicerie fine et était sur le point de partir lorsque les agents lui ont demandé de sortir de sa voiture. Ensemble, ces observations suggèrent qu’il avait développé un certain niveau de tolérance aux effets du fentanyl et montrent à quel point il est peu probable que les médicaments aient joué un rôle dans sa mort. Les personnes sur le point de mourir d’une surdose d’opioïdes sont inactives et semblent visiblement somnolentes. Il n’était ni l’un ni l’autre.

Au lieu de cela, des vidéos montrent M. Chauvin pressant durement son genou contre le cou de M. Floyd alors qu’il criait à plusieurs reprises «Je ne peux pas respirer» – une réaction rationnelle – jusqu’à ce qu’il ne réponde plus, tandis que deux autres agents l’ont aidé à le bloquer en appliquant une pression sur son dos. Deux médecins légistes différents – un du bureau du médecin légiste du comté de Hennepin et un embauché par la famille de M. Floyd – ont qualifié la mort de M. Floyd d’homicide, corroborant ce que nous avons tous vu de nos propres yeux.

Mais si l’histoire est une indication, la documentation médicale et les preuves vidéo peuvent ne pas suffire à réfuter la mythologie raciste de la drogue.

Au début du 20e siècle, l’establishment blanc considérait de plus en plus la consommation de drogue par les minorités raciales comme une menace pour l’ordre social. Des journaux, des médecins et des politiciens éminents ont colporté des histoires sinistres et fausses sur les propriétaires chinois de fosse à opium incitant des femmes blanches à entrer dans leurs établissements pour les souiller. Les responsables ont concocté des histoires sur des hommes noirs qui ont pris de la cocaïne se transformant en criminels homicides insensibles aux balles et forçant les femmes blanches à se prostituer. D’autres ont promu des histoires incroyables sur les consommateurs de marijuana noirs et mexicains américains et les crimes violents. Ces fabrications ont facilité l’adoption des premières lois nationales sur les drogues du pays.

La rhétorique racialisée du passé, folle de drogue, n’est pas passée. Il est revitalisé à chaque nouvelle génération.

Une version de cette défense jouée a été mise en avant lorsque l’ancien policier de Ferguson, Darren Wilson, a abattu et tué l’adolescent Michael Brown, lorsque l’ancien policier de Chicago Jason Van Dyke a tiré et tué l’adolescent Laquan McDonald, lorsque l’ancien policier du Minnesota Jeronimo Yanez a tiré et tué. un Philando Castile sans défense, et lorsque l’ancien policier de Tulsa Betty Jo Shelby a tiré et tué un Terence Crutcher non menaçant. Les drogues n’ont contribué à aucun de ces décès. Mais l’indifférence dépravée des officiers pour la vie des Noirs l’a certainement fait.

Pendant des siècles, le mythe du nègre fou de drogue a disculpé la police des meurtres barbares de Noirs américains. Cela changera lorsque l’humanité des personnes qui ressemblent à George Floyd sera valorisée, par la culture dominante, au même titre que celle des femmes blanches. Cela ne changera pas une minute plus tôt.

Carl L. Hart est le professeur Dirk Ziff de psychologie (en psychiatrie) à l’Université de Columbia et auteur du prochain Drug Use for Grown-ups: Chasing Liberty in the Land of Fear.