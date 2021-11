L’affirmation surprenante de Plant à propos de son surnom

Caleb Plante, avant le combat du 6 novembre contre Canelo Allvarez, était sûr qu’il remportera la victoire contre le combattant mexicain dans une interview avec le CNN. Dans cette conférence, l’Américain a révélé d’où vient son surnom, celui de « Douces mains », et à son tour, il a surpris en déclarant que ledit surnom ne lui plaisait pas, mais que ce n’était pas quelque chose qu’il pouvait choisir.

« Honnêtement, je n’aime pas ce surnom ou ce nom qu’ils m’ont mis sur le ring. C’est quelque chose qu’ils m’ont mis quand j’étais amateur, dans les régionales des Gants d’Or, quand je commençais à gagner celui d’état », a-t-il déclaré.

« J’allais aux régionales et ils me disaient : « Homme, qui est ce jeune homme blanc ? Qui est ce jeune homme ? Elle a des mains douces, elle a des mains douces… » et je suppose que c’était quelque chose qu’ils n’avaient pas l’habitude de voir. Et ils ont commencé à me dire ça et à m’appeler comme ça. Et ainsi il est resté « il expliqua.

« Je ne pense pas que vous devriez vous donner un surnom ou un nom sur le ring. C’est quelque chose que les autres vous donnent, alors c’est ce avec quoi nous nous en tenons. Mais pour être honnête, je n’ai pas l’impression que c’est un bon nom, mais c’est comme ça. », a terminé à cet égard un Caleb Plant qui a lancé des « fléchettes » contre Canelo pour continuer à animer le combat précédent.