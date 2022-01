L’afflux des fonds d’actions s’envole à Rs 25 000-cr en décembre sur un solide carnet SIP

Il s’agissait également de la 10e entrée nette mensuelle consécutive, ont montré lundi les données de l’Association des fonds communs de placement en Inde (Amfi).



Les flux vers les fonds communs de placement en actions ont plus que doublé pour atteindre 25 000 crores de roupies en décembre grâce à de solides chiffres SIP (plan d’investissement systématique) et à un afflux important dans la catégorie des fonds à capitalisation multiple.

Il s’agissait également de la 10e entrée nette mensuelle consécutive, ont montré lundi les données de l’Association des fonds communs de placement en Inde (Amfi).

En comparaison, les fonds communs de placement en actions ont enregistré des entrées nettes à hauteur de 11 615 crores de Rs en novembre, 5 215 crores de Rs en octobre, 8 677 crores de Rs en septembre et 8 666 crores de Rs en août.

Le mois de décembre a vu un afflux net d’un montant de Rs 25 077 crore, ce qui était le montant net mensuel le plus élevé depuis juillet, lorsque les fonds communs de placement axés sur les actions ont enregistré un afflux net de Rs 25 002 crore.

Les programmes d’actions ont enregistré des entrées nettes depuis mars 2021 et le segment a reçu un afflux net de Rs 1,1 lakh crore au cours de cette période, soulignant les sentiments positifs parmi les investisseurs.

Auparavant, ces programmes avaient régulièrement enregistré des sorties de fonds pendant huit mois, de juillet 2020 à février 2021, perdant 46 791 crores de Rs.

Dans l’ensemble, le secteur des fonds communs de placement a enregistré une sortie nette de Rs 4 350 crore au cours de la période sous revue après avoir été témoin d’un investissement net de Rs 46 165 crore en novembre.

L’actif sous gestion (AUM) de l’industrie était de Rs 37,72 lakh crore fin décembre contre Rs 37,34 lakh crore fin novembre.

La contribution mensuelle du SIP (plan d’investissement systématique) est passée à 11 305 crores de Rs le mois dernier, contre 11 005 crores de Rs en novembre. En outre, le nombre de comptes SIP est passé de 4,78 crores à 4,91 crores. « Le SIP a été le moyen de prédilection d’un investissement cohérent et d’un mode d’épargne discipliné par l’homme du commun. Cela ressort clairement du nombre croissant de comptes », a déclaré le directeur général d’Amfi, NS Venkatesh.

Grâce à une littératie financière régulière, les investisseurs particuliers comprennent les nuances de la gestion de la volatilité du marché et de l’ajustement au risque via le SIP.

Globalement, 2021 s’est terminé par une augmentation des investissements disciplinés grâce à une augmentation du nombre d’investissements SIP, a-t-il ajouté.

Au sein du segment actions, toutes les catégories ont enregistré une collecte nette. Alors que la catégorie des fonds à capitalisation multiple a enregistré les entrées nettes les plus élevées à hauteur de Rs 10 516 crore au cours de la période sous revue, contre Rs 347 crore en novembre.

De plus, 20 nouvelles offres de fonds (NFO) différentes ont été lancées en décembre. En outre, les fonds négociés en bourse (ETF) aurifères ont attiré 313 crores de roupies au cours de la période sous revue, soit moins que les entrées nettes de 682 crores de roupies enregistrées en novembre.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.