L’afflux mensuel de Bitcoin franchit le million de 0, Solana et Polkadot Voir « Influx surdimensionnés »

L’afflux mensuel de Bitcoin dépasse les 100 millions de dollars, Solana et Polkadot Voir « Influx surdimensionnés »

AnTy28 septembre 2021

La 6e semaine consécutive d’afflux a vu la crypto rapporter 95 millions de dollars cette fois. Les investisseurs ont profité de la baisse en Chine pour acheter des actifs numériques avec Ether, une “alternative environnementale potentielle” aux autres jetons PoS.

Pour la sixième semaine consécutive, les produits d’investissement et les fonds de crypto-monnaie ont enregistré des entrées alors que les investisseurs ont pris la récente baisse en raison de l’interdiction de la Chine comme opportunité d’achat, a déclaré le gestionnaire d’actifs numériques CoinShares dans son rapport lundi.

95 millions de dollars d’entrées ont été enregistrés dans le secteur pour la semaine se terminant le 24 septembre, portant les entrées au cours des six dernières semaines à 320 millions de dollars. Pour 2021, les entrées jusqu’à présent sont de 6 milliards de dollars.

Cependant, le fondateur de SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, affirme que la grande majorité des gestionnaires de fonds restent hésitants à propos des crypto-monnaies et de la technologie blockchain. Selon lui, la nouvelle classe d’actifs est dominée par environ 10 % de la communauté des services financiers, ce qu’il a qualifié de « frénésie alimentaire » qui lui a rappelé le boom des dot-com des années 1990.

“Les établissements ne sont pas là”, a déclaré Scaramucci dans une interview.

“Quiconque vous dit qu’il y a une adoption institutionnelle dans ce domaine n’est pas tout à fait véridique – ou ils voient une chose que je ne vois pas maintenant.”

Un signal à la fois baissier et haussier

Pendant ce temps, après avoir subi de plein fouet les sentiments négatifs des investisseurs au cours des deux derniers trimestres, Bitcoin a enfin commencé à connaître une dynamique positive. La semaine dernière, Bitcoin a mené les investissements à 50,2 millions de dollars – la quatrième semaine d’entrées sur les 17 dernières. Les entrées de Bitcoin jusqu’à présent, cependant, cette année restent robustes à 4,3 milliards de dollars.

La semaine dernière, la répression de la Chine a fait s’effondrer à nouveau le marché de la cryptographie, ce qui a fait chuter le prix du BTC à 40 700 $. Après avoir ignoré la nouvelle et récupéré à 44 400 $ lundi, le bitcoin se négocie à environ 42 000 $ au moment de la rédaction.

“Une fois de plus, nous constatons une réelle résilience du bitcoin, qui à un moment donné atteignait 40 000 $”, a déclaré Craig Erlam, analyste de marché principal chez OANDA.

Selon le fournisseur de données Glassnode, “l’utilisation relativement faible” de l’espace de blocs bitcoin – comme le montre le nombre de transactions à 175 000-200 000 par jour, le même que le marché baissier de 2018, pourrait être à la fois un signal baissier et haussier.

Ether, SOL et DOT attirant des flux entrants

Après Bitcoin, Ether a enregistré le deuxième plus grand afflux à 29 millions de dollars, car les sentiments restent soutenus pour le deuxième plus grand réseau à mesure que les montants mis en jeu pour ETH 2.0 progressent, selon le rapport.

On estime que 6,6% d’Ether est jalonné dans l’ETH 2.0, et la croissance du jalonnement est essentielle pour le sentiment des investisseurs, car «les investisseurs le considèrent comme une alternative environnementale potentielle aux autres actifs numériques de preuve de participation».

Outre Ether, Solana et Polkadot continuent d’enregistrer des « encaissements démesurés » à 3,9 millions de dollars et 2,4 millions de dollars, représentant respectivement 4,5 % et 3,2 % des actifs sous gestion. SOL -6,62% Solana / USD SOLUSD 135,50 $

Outre Ether, Solana et Polkadot continuent d'enregistrer des « encaissements démesurés » à 3,9 millions de dollars et 2,4 millions de dollars, représentant respectivement 4,5 % et 3,2 % des actifs sous gestion.

En raison de la pression sur les prix de la cryptographie suite aux nouvelles de la réglementation chinoise, les actifs sous gestion des deux plus grands gestionnaires d'actifs numériques, Grayscale et CoinShares, ont chuté à 38,016 milliards de dollars et 3,671 milliards de dollars, respectivement.

En raison de la pression sur les prix de la cryptographie suite aux nouvelles de la réglementation chinoise, les actifs sous gestion des deux plus grands gestionnaires d’actifs numériques, Grayscale et CoinShares, ont chuté à 38,016 milliards de dollars et 3,671 milliards de dollars, respectivement.

