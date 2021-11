l’affrontement au premier tour avec Sainz « leur a beaucoup plus profité qu’à nous » · .

Lando Norris a déclaré qu’une collision avec Carlos Sainz au départ du Grand Prix de Sao Paulo avait favorisé Ferrari dans leur bataille de points.

Norris a pris un bon départ depuis la cinquième place et a pu courir vers l’extérieur et dépasser la troisième place Sainz. Cependant, les deux sont entrés en collision avant que Norris n’ait complètement dépassé Sainz, dans le premier virage, laissant Norris avec une crevaison à l’arrière gauche qu’il a dû soigner jusqu’aux stands, commençant le deuxième tour dernier et plus de 37 secondes de moins que Kimi Raikkonen, 19e. .Norris a déclaré qu’il n’y avait « pas vraiment » quoi que ce soit de plus qu’il aurait pu faire pour éviter la Ferrari. «Je veux dire, j’ai dû commencer à tourner à gauche pour le coin et le gars à l’intérieur le sait aussi, donc vous devez vous respecter, non?

« Et si je suis un peu du bon côté, je vais revenir à un moment donné et évidemment cela leur a beaucoup plus profité qu’à nous, sur le long terme », a-t-il poursuivi. « Je ne sais pas ce que je suis censé faire d’autre. »

« Je suis allé à droite, il y avait un écart, j’ai pris un bien meilleur départ – des kilomètres de meilleur départ – et je ne peux pas continuer à regarder dans mes rétroviseurs tout le temps, et je ne peux pas le voir d’en haut où Je le suis, alors j’ai mis ma voiture au meilleur endroit que je pensais pouvoir », a expliqué Norris. « Je ne veux pas m’écraser alors j’ai pensé que j’aurais besoin d’espace, mais ce n’était pas suffisant. »

L’incident a été jugé ne nécessitant pas d’enquête de la part des stewards. Norris est revenu pour terminer le Grand Prix de Sao Paulo à la dixième place, mais avec l’abandon de son coéquipier Daniel Ricciardo, le résultat de McLaren a donné à Ferrari un avantage substantiel de points dans la bataille des deux équipes pour la troisième place du championnat des constructeurs.

« C’est frustrant, parce que j’ai marqué un point et j’aurais pu en marquer beaucoup plus aujourd’hui », a déclaré Norris. « Probablement que Ferrari était encore plus rapide que nous aujourd’hui, mais j’aurais été devant eux au départ et ils auraient dû se battre un peu pour cela, je pense. »

Malgré l’avantage général de Ferrari à Interlagos, Norris a déclaré que McLaren « avait toujours un bon rythme » tout au long du week-end. « Nous aurions pu nous livrer une bonne bataille tout au long du relais, alors oui, cela aurait pu être beaucoup plus aujourd’hui, mais ce n’était pas le cas. Donc je suppose que c’est pour ça que je suis malheureux.

Norris a déclaré que son deuxième score à un chiffre en deux courses n’était pas « d’un grand secours » étant donné les cinquième et sixième places de Ferrari. « Oui, c’est mieux que rien, donc ça pourrait compter à la fin de la saison, peut-être pas. Mais nous avons fait de notre mieux.

McLaren pouvait s’attendre à de meilleurs résultats lors des trois dernières courses, a déclaré Norris. « Je pense qu’il y a encore quelques pistes à venir, qui, j’espère, conviendront un peu plus à notre voiture qu’ici et les quelques courses précédentes. Mais Ferrari est fort et, ne vous méprenez pas, ils ont probablement un package plus solide pour le moment.

« Alors nous allons continuer à pousser. Nous aurions pu les battre aujourd’hui, je pense que même lorsque nous n’avions pas une voiture aussi rapide, je suis sûr qu’il y a certainement plus d’opportunités. Ce sera difficile à moins qu’ils ne fassent de grosses erreurs, mais nous essaierons.

