L’affrontement brutal entre Chelsea et Leeds en 1970 aurait dû avoir SIX rouges et VINGT jaunes comme l’explique l’histoire violente de l’une des rivalités les plus intenses du football anglais

Bien qu’ils soient distants de 207 milles, Chelsea et Leeds United sont liés par les chaînes incassables d’une rivalité de football qui remonte à des décennies.

Les anciens rivaux se battent à nouveau samedi alors que Chelsea accueille Leeds à Stamford Bridge devant des fans pour la première fois depuis plus d’une décennie – en direct sur talkSPORT 2.

Les Blancs n’ont joué qu’une seule fois sur le célèbre terrain des Bleus au cours des 17 dernières années et le malaise historique entre les deux clubs s’est refroidi au cours de cette période.

Pourtant, la férocité et l’intensité des supporters itinérants de Leeds ne manqueront pas de faire comprendre aux joueurs : c’est un jeu qui a du sens.

Lors du recensement des fans de football de 2003, les fidèles d’Elland Road ont désigné Chelsea comme leur deuxième plus grand rival, derrière Manchester United.

Alors d’où viennent le vitriol et l’aversion authentique ?

Prêt au combat

Dans son livre « Chelsea FC : The Official Biography – The Definitive Story of the First 100 Years », Rick Glanvill dit ceci de la rivalité nord/sud

«Il dresse toujours sa tête laide, même lorsque nous sommes loin d’eux. Aussi prévisible que le dernier coup de pied du caporal Jones, lorsque les fans de Leeds se rassemblent dans n’importe quel stand, ils chanteront leur chanson sur leurs rivaux de Cockney. « Allez chercher l’arme de votre père et tirez sur la racaille de Chelsea ». Les fans de Chelsea rendent encore parfois la pareille avec une élégie à la haine de Leeds sur l’air de ‘The Dambusters March’.

Jesper Gronkjaer a marqué le vainqueur lorsque ces deux équipes se sont rencontrées en Premier League en 2003

De nombreux fans désigneraient la brutale finale de la FA Cup 1970 (plus à ce sujet plus tard) comme la genèse de cette querelle amère qui transcende le lieu.

En fait, c’était dans les années 1960 que la rivalité a commencé alors que les deux parties commençaient à mijoter gentiment alors que les deux parties connaissaient des sortes de renaissances.

Don Revie a fait de Leeds une machine incroyable à la fin de la décennie, tandis que Tommy Docherty a mené une révolution à Stamford Bridge.

Au cours de la saison 1964/65, Chelsea et Leeds se sont affrontés à trois pour le titre de première division et les deux équipes se sont rencontrées dans une affaire de meurtrissures à Stamford Bridge en septembre.

Un journaliste du Yorkshire Evening Post a fait remarquer : « « Peu importe le ballon » semblait être à l’ordre du jour, car les tacles irresponsables et faux ont énervé les humeurs. »

Terry Venables vérifie son environnement pour les joueurs de Leeds venant en sens inverse

Bobby Collins a été impliqué dans une bataille en cours avec Ron ‘Chopper’ Harris, tandis qu’Eddie McCreadie a laissé Johnny Giles de Leeds effondré en un tas pour réduire les visiteurs à dix hommes.

Deux ans plus tard, les équipes se sont rencontrées dans un autre match brutal au quatrième tour de la FA Cup qui a vu Chelsea progresser, mais seulement après que leur jeune équipe a été battue proverbiale par Leeds.

La saison suivante, Chelsea a de nouveau éliminé Leeds de la FA Cup, mais cette fois en demi-finale à Villa Park. Clive Batty, qui a écrit Kings of the King’s Road: The Great Chelsea Team of the 60s & 70s, a décrit le tacle comme « effroyablement impitoyable ».

Le gardien de Leeds Gary Sprake a donné un coup de pied au milieu de terrain de Chelsea John Boyle, l’équipe du Yorkshire prenant encore plus sa revanche en battant les Blues 7-0 à Elland Road lors du match de championnat.

La relecture de la finale de la FA Cup 1970 est souvent considérée comme la genèse de la rivalité

Le match qui a vraiment cimenté la rivalité était la finale de la FA Cup 1970, qui s’est terminée par un match nul et avait besoin d’une relecture – la première de la finale depuis 1912.

La rediffusion à Old Trafford a attiré une audience de 28 millions de téléspectateurs britanniques, ce qui en fait la sixième émission de télévision la plus regardée de l’histoire britannique. Le jeu lui-même tomberait dans l’infamie pour la barbarie et la violence affichées.

‘Chopper’ Harris a rendu Eddie Gray pratiquement inutile avec ses tacles à faux, Jack Charlton a donné un coup de genou et de tête à Peter Osgood, Ian Hutchinson et Norman Hunter ont eu un combat au poing et McCreadie a aplati Billy Bremner avec un coup de pied de ‘kung fu’.

David Elleray, qui a ensuite officié en Premier League, a revu le jeu des années plus tard et a déterminé qu’il aurait publié SIX cartons rouges et VINGT cartons jaunes.

C’était un match brutal

Cela n’a pas aidé la rivalité sur le terrain que les tensions en dehors du terrain mijotaient également vers le point d’ébullition. La division « Nord vs Sud » dans le pays a joué un rôle énorme.

Chelsea était considérée comme la mondaine flamboyante de King’s Road, tandis que Leeds incarnait la réputation cynique et « sale » que leur équipe s’était, peut-être à tort, accumulée au fil des ans.

John King a écrit dans les New Statesmen : « Leeds était… dépeint comme des Yorkshiremen austères avec la réputation de jouer salement… Chelsea, en revanche, étaient les grands garçons de Londres, des adeptes dévoués de la mode.

« Pendant que Leeds buvait du thé et jouait aux cartes, Chelsea buvait et chassait les filles [but] quand il s’agissait de jeux entre les deux, cependant, la guerre a été déclarée.

Les fans de Chelsea envahissent le terrain de Stamford Bridge

À l’arrivée des années 1980, le hooliganisme dans le football a fait son apparition alors que les deux équipes sont entrées dans une période de déclin qui a coïncidé avec des batailles plus violentes en dehors du terrain.

Lorsque Leeds a rejoint Chelsea en deuxième division en 1982, 153 hooligans ont été arrêtés après que des combats ont éclaté à la station de métro de Piccadilly Circus, avec 60 autres arrestations autour de Stamford Bridge.

En avril 1984, Chelsea a battu Leeds 5-0 pour revenir en première division ; plusieurs invasions de fans ont eu lieu et une partie des supporters de Leeds a détruit le tableau de bord de Stamford Bridge.

L’ère de la Premier League a entraîné davantage de tacles et de bagarres classés X sur le terrain. En décembre 1997, Gary Kelly et Alf-Inge Haaland ont vu rouge pour que Leeds rejoigne huit autres joueurs dans le livre lors d’un match nul 0-0 plutôt fougueux.

L’affrontement de 1997 à Elland Road en Premier League était un retour à l’époque de ‘Chopper’ Harris et Bremner

Lampard a joué dans le dernier match joué à Elland Road entre ces deux équipes

Un match de mauvaise humeur en Coupe de la Ligue en 2001 a permis à Chelsea de progresser grâce à une victoire 2-0. Mais cela a eu un coût pour les Blues alors que Graeme Le Saux a été allongé sur une civière après avoir été frappé au visage par Alan Smith.

La dernière rencontre à Elland Road entre les deux équipes avant que Leeds ne soit récemment promu a eu lieu lors de la Coupe de la Ligue 2012/13, Chelsea perdant 5-1 devant 33 816 fans.

Bien que vous ne puissiez pas exclure un score tout aussi important, Thomas Tuchel devra percer l’importance de ce match dans ses joueurs.

Le manque de performance sera certainement mal noté dans SW6, quel que soit le statut élevé actuel du manager des Blues. Quand Leeds est en ville, tout peut arriver.

