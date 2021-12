L’affrontement de Burnley contre Watford ANNULE à la suite d’une épidémie de COVID-19 dans l’équipe des Hornets, confirme la Premier League

L’affrontement de Burnley contre Watford à Turf Moor a été annulé en raison d’une épidémie de COVID-19 dans l’équipe des visiteurs.

Les Clarets ont confirmé que le match de mercredi soir était terminé – seulement deux heures et demie avant le coup d’envoi du match entre les deux lutteurs de Premier League.

« Le Burnley Football Club peut confirmer que le match de ce soir contre Watford a été reporté en raison d’une épidémie de Covid en cours au sein de l’équipe adverse », ont déclaré les Clarets dans un bref communiqué.

Le match entre Tottenham et Brighton dimanche dernier a dû être annulé en raison d’une épidémie dans le club du nord de Londres, tandis que lundi soir, la ligue a annoncé que le match Brentford contre Manchester United avait été reporté.

Un communiqué de la Premier League disait : « C’est avec regret que le conseil d’administration de la Premier League a reporté le match à domicile du Burnley FC contre le Watford FC, qui doit se jouer ce soir (mercredi 15 décembre) à 19h30.

« La décision a été prise à la suite des conseils des conseillers médicaux en raison d’une épidémie de COVID-19 en cours au sein de l’équipe de Watford. En conséquence, le club dispose d’un nombre insuffisant de joueurs de l’équipe première disponibles pour remplir le match.

« La Premier League comprend que cette décision décevra et frustrera les fans qui devaient assister au match de ce soir et s’excuse pour la gêne occasionnée et les perturbations causées dans un délai si court.

«En examinant toute demande de report, le Conseil prend en compte un éventail de facteurs sportifs et médicaux. Chaque décision est prise au cas par cas, la santé de chacun étant primordiale.

« À la lumière de la récente augmentation des cas de COVID-19 à travers le pays, la Premier League a réintroduit des mesures d’urgence. Ceux-ci incluent des protocoles tels que des tests plus fréquents, le port de couvre-visages à l’intérieur, le respect de la distanciation sociale et la limitation du temps de traitement. »

