L’affrontement de Galwan et au-delà : quand l’Inde n’a pas apporté de couteau à une fusillade

La genèse de l’affrontement de Galwan était de nature tactique est cependant démentie par l’accumulation et l’impasse qui ont suivi le conflit. (Image AP)

Par le major-général Neeraj Bali (retraité)

L’histoire du comportement de duplicité de la Chine avec l’Inde est longue et bien documentée. La sagesse stratégique exige que nous ne lisions pas l’intention de l’adversaire avec notre modèle de « rationalité » ; deux de nos voisins ont démontré à maintes reprises la sagesse fondamentale de cette pensée en agissant avec une « irrationalité cultivée ».

On a déjà beaucoup parlé de la perfidie chinoise en déchirant tranquillement le Panchsheel, tout en poursuivant les actions menant à la guerre de 1962. L’occupation chinoise de Wangdung dans le pâturage de Sumdorong Chu en 1986 était sans précédent et largement inexplicable. Cela a entraîné une contre-attaque massive de l’armée indienne, déplaçant des troupes et une installation logistique vers les massifs de Lungro La et Hathung La. Au début des années 1990, je faisais partie d’un contingent indien qui a assisté à une réunion de personnes frontalières avec l’armée chinoise. Même pour mon esprit inexpérimenté, il était plus qu’évident que pendant qu’il y avait de la bonhomie à l’exposition, les Chinois avaient bien l’intention de laisser mijoter la question de la frontière.

Lorsque le Premier ministre Modi est arrivé au pouvoir, l’Inde a fait un effort substantiel pour tendre la main à la Chine. Lors de la visite de Xi Jin Ping en septembre 2014, le Premier ministre a personnellement réservé un accueil chaleureux et affectueux, escortant le Premier ministre chinois chez lui et qualifiant plus tard la relation entre les deux pays de « deux corps un esprit ». Il faut noter qu’au cours de cette même visite, il y a eu des rapports non confirmés de l’Hindustan Times et du Guardian sur l’incursion de 200 soldats de l’Armée populaire de libération (APL) en territoire indien.

Ensuite, bien sûr, il y a eu l’impasse de 10 semaines à Doklam en 2017 qui a menacé à plusieurs reprises de dégénérer en un affrontement violent de plus grande ampleur. Heureusement, ce pronostic n’a pas suivi son cours, bien que de nombreux commentateurs aient estimé que la Chine considérerait le résultat comme une perte de la face pour elle-même.

Qu’est-ce qui a conduit à l’escarmouche sanglante de Galwan les 15/16 juin 2020, faisant de multiples victimes de chaque côté ? L’explication au niveau du sol est que les troupes de l’APL ont riposté lorsque les mouvements d’un parti non armé dirigé par le colonel Santosh Babu du régiment du Bihar, demandant à l’unité de l’APL de retirer les structures temporaires du territoire indien, sont devenus incontrôlables.

La question du tapis de la route de Darbuk à Daulat Beg Oldie le long de la rivière Shyok par l’Inde était également actuellement dans les esprits chinois. Les Chinois ont peut-être perçu le développement de cet axe comme une menace claire et actuelle pour l’autoroute Aksai Chin.

L’analyse selon laquelle la genèse de l’affrontement de Galwan était de nature tactique est cependant démentie par l’accumulation et l’impasse qui ont suivi le conflit. En effet, cela pointe vers un design chinois à un niveau beaucoup plus profond.

Il a été analysé que les Chinois ont longtemps tenu le partenariat stratégique croissant entre l’Inde et les États-Unis avec une suspicion non masquée. Même en 1998-2000, lorsque Strobe Talbott et le ministre indien des Affaires étrangères Jaswant Singh avaient tenu plusieurs rondes de discussions pour résoudre les questions liées à l’énergie nucléaire et à la non-prolifération, la Chine y voyait une tentative des États-Unis de soutenir l’Inde. comme une force compensatoire contre une Chine en croissance rapide. La consolidation plus récente de cette relation entre le président Trump et le Premier ministre Modi aurait peut-être ravivé cette notion de complot. Sous le gouvernement Modi, l’Inde avait commencé à embrasser des puissances comme le Japon, ce qui aurait pu exacerber ce sentiment de malaise. L’escarmouche de Galwan – et ce qui s’en est suivi – était-elle une tentative de « rétablir la suprématie de la Chine et d’envoyer un message de prudence à l’Inde ?

Ou devrions-nous lire cela comme une politique étrangère chinoise d’une belligérance sans précédent, de plus en plus évidente depuis l’accession au pouvoir de Xi ? Il semble avoir ouvert plusieurs fronts – avec les États-Unis, l’Australie, le Japon, Taïwan, l’UE, le Bhoutan et l’Inde, même s’il a lutté pour effacer le désastre des relations publiques sur son rôle dans l’origine et la propagation de la pandémie de COVID 19. La Chine a-t-elle décidé de secouer son manteau de « soft power » et de s’affirmer comme une puissance prééminente sur la scène mondiale ? Galwan n’était-il qu’un marqueur dans cette quête ?

Le mois dernier, un analyste et universitaire respecté, Fareed Zakaria, a qualifié l’approche de la Chine de préjudiciable à elle-même. Dans un article récent du Washington Post intitulé « La Chine de Xi ne semble pas pouvoir arrêter de marquer des buts », il a qualifié la propension chinoise de la période récente de « réactions excessives et a supposé que « la politique étrangère actuelle de la Chine est loin de son patient, longtemps approche à terme et modérée pendant l’ère Deng Xiaoping et après. Maintenant, les diplomates chinois embrassent le conflit et lancent des insultes dans ce qu’on appelle la diplomatie du « guerrier loup ».

L’approche agressive chinoise va même à l’encontre de ses efforts économiques pour tirer de beaux bénéfices de la mondialisation.

À la lumière de ces conclusions, quelle devrait être notre position et notre approche ?

Un calme précaire règne dans la zone du conflit de l’année dernière. Jusqu’à ce qu’elles soient vérifiées au microscope, les allégations de désengagement et de retrait peuvent difficilement être acceptées. Il est également évident que notre accumulation de plus de 60 000 soldats et infrastructures logistiques, réalisée avec une vitesse impressionnante et des efforts herculéens, ne doit pas être inversée dans un avenir prévisible ; le coût du maintien de cette posture dans l’est du Ladakh est élevé, mais le déploiement doit être considéré comme inévitable.

Le désengagement économique de l’Inde ne porterait guère de coup mortel à l’économie chinoise, mais le signal est sans équivoque ; nous ferons tout notre possible pour maintenir notre sécurité. Cette approche doit se poursuivre sans relâche.

Ce moment de l’histoire est lourd de la possibilité de tendre la main à l’Occident et aux pays de la région de l’océan Pacifique pour des partenariats stratégiques significatifs. De nombreux pays de la région souffrent de l’approche brutale de la Chine et seraient plus que disposés à établir des alliances. La Malaisie a exprimé son mécontentement à l’envoyé chinois au sujet de l’activité aérienne chinoise “suspecte” la semaine dernière seulement.

C’est peut-être un cliché que l’Inde d’aujourd’hui n’est pas l’Inde de 1962, mais cela mérite toujours d’être répété. L’armée indienne a parcouru une distance considérable par rapport aux 303 braves armés de fusils qui se tenaient et tombaient le long des rives du Namkha Chu glacé, à l’ombre de Thag La. Les dirigeants politiques et l’armée ont fait preuve d’une détermination qui reflète cette confiance. Alors que nous devons tout faire pour qu’aucune action tactique ne conduise à une erreur stratégique et maintenir la paix le long de l’ALC, notre stratégie actuelle doit être renforcée et poursuivie.

Après Galwan, le pays a affiché qu’il n’apportait plus de couteau à une fusillade. Ce n’est pas simplement une déclaration de motivation; c’est aussi une base solide pour notre future stratégie.

(L’auteur est un vétéran de l’armée et PDG de LeadScape, un cabinet de conseil en formation au leadership. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

