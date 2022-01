L’affrontement de la Carabao Cup de Liverpool contre Arsenal OFF après l’épidémie de COVID dans le camp des Reds avec le dernier directeur adjoint Pep Lijnders à enregistrer un test positif

La demi-finale aller de la Coupe Carabao de Liverpool à Arsenal a été reportée à la suite d’une épidémie de COVID-19 dans l’équipe des Reds, a-t-on confirmé.

Le club du Merseyside devait se rendre jeudi dans le nord de Londres pour le match aller de la coupe, mais une augmentation des tests positifs – dont un du directeur adjoint Pep Lijnders – a vu l’EFL annuler le match.

Lijnders a maintenant testé et le jeu est officiellement désactivé

Lijnders, qui a pris en charge l’équipe pour le match nul 2-2 de dimanche à Chelsea, a enregistré un test positif tard mardi soir.

Cela est arrivé après que le manager Jurgen Klopp et trois joueurs – Alisson Becker, Joel Matip et Roberto Firmino – se soient déjà isolés avec le virus.

Liverpool a demandé à l’EFL de reporter le match aller de jeudi aux Emirats à la suite de nouveaux cas positifs parmi l’équipe et d’autres problèmes de disponibilité des joueurs liés à la maladie et aux blessures.

Les Reds manquent également Thiago Alcantara, Takumi Minamino, Nat Phillips et Harvey Elliott sur blessure, tandis que Mohamed Salah, Sadio Mane et Naby Keita sont désormais à la Coupe d’Afrique des Nations.

Liverpool est déjà sans Salah et Mane à cause de la CAN

Le match retour de la Coupe de la Ligue doit avoir lieu le 13 janvier, laissant peu de place à un report.

Liverpool a un voyage à Shrewsbury le 9 janvier en FA Cup, donc toute date reportée verra probablement les Reds devoir jouer deux fois dans un laps de temps très court, à moins que le match retour ne soit reporté.

La nouvelle variante Omicron du virus COVID-19 a fait des ravages dans le football anglais, avec 18 matchs de Premier League reportés déjà cette saison.

Cependant, les tests positifs dans la division ont diminué pour la première fois en huit semaines, avec 19 cas de moins que le total de 103 de la semaine précédente.

Klopp est l’un des nombreux absents de Liverpool avec COVI

